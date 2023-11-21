Serdal Adalı: Seyir zevki veren Beşiktaş oluşturacağız

Beşiktaş’ta 3 Aralık’ta yapılacak olan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da başkan adayı olan Serdal Adalı, Mersin’de kongre üyeleriyle bir araya geldi. Bir restoranda gerçekleşen buluşmada konuşan Serdal Adalı, önlerinde çok kritik günler ve dakikalar olduğunu söyledi.

Daha önce böyle bir yarışta olmayı hiç istemediğini belirten Adalı, "Önümüzde çok kritik günler ve dakikalar var. kasım ayında böyle konuşmayı hatta ve hatta böyle bir yarışın içinde olmayı hiç istemezdim. Bugün Beşiktaş’ın başarısını konuşuyor olmayı, hepimiz tüm kalbimizle tercih ederdik. Durum olağanüstü olunca bizde üzerimize düşeni yapıp, adaylığımızı camiamızın takdirine sunduk. Çokta güzel karşılık bulduk, destek bulduk, birlik duygusunu yeniden tesis edebileceğimizin sinyalini aldık. Ancak içinde bulunduğumuz tablo maalesef ortada. Maddi ve manevi erozyona uğruyoruz.

Bu durum her Beşiktaşlı gibi beni de tüm kalbimle derinden yaralıyor. Beşiktaş Türk spor tarihinde bir okuldur. Zirveden uzak kalmayı kabullenemez. Adaletsizliğe karşı orta yolu seçemez. Başı daima diktik. Benim ve ekibimin enkaz edebiyatı yapmadan Beşiktaş’ımızla ilgili çok kısa vadede gerçekleşecek hayalleri ve umutları var. Siz değerli Mersinli Beşiktaşlılarımıza sunu söylemek isterim. Mersin’de Beşiktaş’ımızı yaşatan Mersin sokaklarında Beşiktaş’ımızın formasıyla, atkılarıyla dolaşan bütün Beşiktaşlıları mutlu etmek ve yüzlerini güldürmek için bu kutsal göreve talibiz" diye konuştu.

''ARTIK VAKİT İCRAAT VAKTİ''

Beşiktaş’ın herkesin umudu olduğunu kaydeden Adalı, "Kartalımızın yine zirvede uçmasını istiyoruz. Alt yapısı örnek, tesisi, tapusu, taşınmazıyla kısaca mali gücüyle bağımsız bir Beşiktaş istiyoruz. Okuluna, işine Beşiktaş formasıyla giden, mutlu bir camia istiyoruz. İşte bizim hayalimiz bunlar. Ben şimdi tüm kongre üyelerimizi göreve davet ediyorum. Gelin Beşiktaş’ımıza bu kez biz kanat olalım. Ulu Önder Atatürk’ün işaret ettiği zeki, çevik ve ahlaklı sporcuları Beşiktaş’ımızın bünyesinde toplayarak, Beşiktaş’ımıza yakışan başarıları yakalayabilmek, Onursal Başkanımız Süleyman Seba’nın açtığı yolda devam edebilmek, sizlere verebileceğimiz bir sözümüzdür. Ben ve arkadaşlarımız bunları yapabileceğimizi söylüyoruz. Artık vakit icraat vakti. Artık vakit Beşiktaş’ımızı yüceltme vakti. Artık vakit her cephede bir olma vakti. Vakit kara kartalı zirveye taşıma, ayağa kaldırma vaktidir" şeklinde konuştu.

''KAPASİTE 52 BİNE ÇIKACAK''

Serdal Adalı, stadyumla ilgili görüşlerini şöyle aktardı:

"Stadyumda yapılacak işler bellidir. Mimarlarla gerekli toplantıları yaptık. Deplasman tribününü ikiye bölmek ilk iştir. Projeleri çiziliyor. İkincisi de kapasite artırımı. 52 bine çıkacak kapasite. Onun dışında da yapılacak bir şey yok. Ses dağılıyor diye şikayet geliyor, çatıyı değiştirmek zor. Çatıyı değiştirmek yeni stadyum yapmak kadar maliyetli ve uzun bir iş. Zaten Anıtlar Kurulu oraya çivi çaktırmaz bize. Çatı ile tribün arasında açıklıktan şikayet ediliyor ama o açıklık, rüzgar sirkülasyonu nedeniyle olması gereken bir şey.”

''ALTYAPIDAN KALİTELİ FUTBOLCULAR ÇIKARMAMIZ LAZIM''

Futbol akademisinin yeniden dizayn edilmesi gerektiğini aktaran Adalı, “Kısa, orta ve uzun vadeli planlarımız var. Kısa vadeli planımız; herkes ne kadar futbol konuluyor dese de ilk olarak o konuyu çözmemiz lazım. ‘Seçilmiş gibi transfer çalışmalarına başlamış’ demişler. 11 Ocak’ta ara transfer başlıyor. O tarihe kadar olan süreyi en iyi şekilde kullanıp, transfer başladığı zaman hocamızın istediği transferleri yapmamız lazım. Bunu geciktirirsek şu an elimizdeki değeri 85 milyon Euro’yu bulan takımın değeri kalmayacak. Ben bu takımdan umutsuz değilim yine de. Şampiyonalar Ligi’ne katılacağız.

Bunun için de camianın birlik beraberlik içinde olması lazım. Orta vadede ise, Beşiktaş’ın Futbol Akademisini yeniden dizayn etmek geliyor. Bir şekilde eskiden yaptığımız gibi altyapıdan kaliteli futbolcular çıkarmamız lazım. Daha önceden yapılandırılmış banka borçları var; banka yapılandırması. Balon ödeme dediğimiz ödemeler önümüzdeki aylardan itibaren başlayacak. Bunları yapmazsak faiz yükü artacak ve ödenemez hale gelecek. Bunlar için de çalışmalar yapıyoruz. Gerekirse cebimizden yapacağız. Önümüzdeki sezon da iyi bir takım kuracağız ve gelecek sene şampiyonluk kutlamasını Mersin’de yaparız" diye konuştu.

RIZA ÇALIMBAY AÇIKLAMASI

"Rıza Çalımbay ile mi devam edeceksiniz?" sorusuna Adalı, "Evet. Keşke Şenol Güneş bıraktığı zaman Rıza Hoca gelse belki Avrupa’da devam ederdik" yanıtını verdi.

''SEYİR ZEVKİ VEREN BEŞİKTAŞ OLUŞTURACAĞIZ''

Rakip takımlardaki yıldız futbolcuların çocuklar üzerinde etkisi de sorulan Adalı, "Hiç şüpheniz olmasın. Beşiktaş’ı hak edecek oyuncular gelecek. Laf olsun diye oyuncu almayız. İhtiyaç nerede varsa oraya oyuncu alacağız. Maalesef 3 senedir şampiyon olamıyoruz. Bir yıldızımız yok. Benim de torunum var. Aynı şeyi ben de yaşıyorum. Gelecek sezon hayal ettiğimiz, çatır çatır oynayan, seyir zevki veren bir Beşiktaş oluşturacağız" dedi.

BURAK YILMAZ'IN ÜYELİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİ

’Burak Yılmaz’ın üyeliğinin düşürülmesi ile ilgili düşünceleri’ sorulan Adalı, "Bu Genel Kurul’un alacağı bir karar. Orada önerge verilir, düşürülür. Siz düşürün derseniz düşürelim" şeklinde konuştu.