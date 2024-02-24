Serdar Dursun'a hücum ettiler. Kucağında çocukla ne yapacağını şaşırdı

Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-1 devirmeyi başardı.

Kasımpaşa'nın tek golü Porozo'dan gelirken, Fenerbahçe'nin gollerini Mert Hakan Yandaş ve Batshuayi attı.

Mücadeleye 61. dakikada dahil olan Serdar Dursun, maç çıkışı stat etrafındaki Fenerbahçeli taraftar tarafından yakalandı.

Taraftarlar oyuncunun bir anda etrafını sararken, marşlar eşliğinde fotoğraf çekildi.

Serdar Dursun, taraftarların isteğini kırmadı ve tek tek fotoğraf çekildi.

Ayrıca Serdar Dursun'un kucağındaki oğlu da selfieye ortak oldu.