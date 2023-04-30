Seren Serengil: Yakında butik hastane açacağım. Yeniden ameliyat masasına yattı

Editör: Hamza ÖZALKUŞ

Zayıflamak amacıyla ameliyatlar olup, daha sonra Dumping Sendromu'na yakalanan ve hızla kilo veren Seren Serengill'in organları iflas etme noktasına gelmişti.

Uzun süre serumla beslenen ünlü isim, birçok kez ameliyat olmak zorunda kalmıştı. Kilo alma sorunu yaşadığını belirten sunucu, ''Çok kilo verdim, elimde değil devamlı yiyorum ama kilo alamıyorum'' açıklamasında bulunmuştu.

'BİR AMELİYAT GÜNÜ DAHA'

Seren Serengil yeniden ameliyat masasına yattı. Sosyal medya hesabının hikaye bölümünden hastane odasında çekilen bir karesini paylaşan ünlü isim, sağlık durumuyla ilgili gelişmeyi, ''Bir ameliyat günü daha. Yakında butik bir hastane açacağım. Öyle görünüyor'' sözleriyle duyurdu. Ancak Seren Serengil, ameliyata dair herhangi bir ayrıntıya yer vermedi.

SEVGİLİSİ ZOR GÜNÜNDE YALNIZ BIRAKMADI

Ünlü şarkıcıyı kötü gününde yine sevgilisi Mustafa Rahman Tohma yalnız bırakmadı. Sevgilisiyle kısa bir ayrılık yaşayan ve 'aşk yeniden' kararı alan Serengil, bir diğer paylaşımında ise, ''Refakatçim aşkım. Her zamanki gibi 'gelme' derim. Yoksa yalnız bırakmaz ameliyata girip çıkana kadar. Canım o benim'' ifadelerine yer verdi.