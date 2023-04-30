Seren Serengil: Yakında butik hastane açacağım. Yeniden ameliyat masasına yattı

Gastrik bypass ameliyatı nedeniyle hızla kilo veren ve 44 kiloya kadar düşen Seren Serengil, ciddi bir sağlık sorunuyla karşı karşıya olduğunu açıklamıştı. Seren Serengil yeniden ameliyat masasına yattığını duyurdu.

Seren Serengil: Yakında butik hastane açacağım. Yeniden ameliyat masasına yattı

Editör: Hamza ÖZALKUŞ

Zayıflamak amacıyla ameliyatlar olup, daha sonra Dumping Sendromu'na yakalanan ve hızla kilo veren Seren Serengill'in organları iflas etme noktasına gelmişti.

644e25a8e4bfdd19e81b9d02.webp

Uzun süre serumla beslenen ünlü isim, birçok kez ameliyat olmak zorunda kalmıştı. Kilo alma sorunu yaşadığını belirten sunucu, ''Çok kilo verdim, elimde değil devamlı yiyorum ama kilo alamıyorum'' açıklamasında bulunmuştu.

644e25a8e4bfdd19e81b9d08.webp

'BİR AMELİYAT GÜNÜ DAHA'

Seren Serengil yeniden ameliyat masasına yattı. Sosyal medya hesabının hikaye bölümünden hastane odasında çekilen bir karesini paylaşan ünlü isim, sağlık durumuyla ilgili gelişmeyi, ''Bir ameliyat günü daha. Yakında butik bir hastane açacağım. Öyle görünüyor'' sözleriyle duyurdu. Ancak Seren Serengil, ameliyata dair herhangi bir ayrıntıya yer vermedi.

644e25a9e4bfdd19e81b9d0c.webp

SEVGİLİSİ ZOR GÜNÜNDE YALNIZ BIRAKMADI

Ünlü şarkıcıyı kötü gününde yine sevgilisi Mustafa Rahman Tohma yalnız bırakmadı. Sevgilisiyle kısa bir ayrılık yaşayan ve 'aşk yeniden' kararı alan Serengil, bir diğer paylaşımında ise, ''Refakatçim aşkım. Her zamanki gibi 'gelme' derim. Yoksa yalnız bırakmaz ameliyata girip çıkana kadar. Canım o benim'' ifadelerine yer verdi.

644e25aae4bfdd19e81b9d10.webp

Öne Çıkanlar
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı mesleği nedir?
Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı mesleği nedir?
Son Haberler
Evlenme teklifini reddeden kızın ağabeyini öldüren sanığa müebbet hapis istemi Güncel
Evlenme teklifini reddeden kızın ağabeyini öldüren sanığa müebbet hapis istemi
Otomobile çarparak takla atan motosikletli kameraya yansıdı Güncel
Otomobile çarparak takla atan motosikletli kameraya yansıdı
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi flaş gelişme. Güneş kararını verdi Spor
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi flaş gelişme. Güneş kararını verdi
Üç Kız Kardeş 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Üç Kız Kardeş 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
İlk insani yardım uçağı Sudan'a indi Dünya
İlk insani yardım uçağı Sudan'a indi
Kuşlara ekmek atmaya giderken hayatını kaybetti Güncel
Kuşlara ekmek atmaya giderken hayatını kaybetti
Aracına konteyner düşen Dunston'ın son durumu açıklandı Spor
Aracına konteyner düşen Dunston'ın son durumu açıklandı