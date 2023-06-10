50 milyonluk ev aralarını açmıştı! Seren Serengil’in annesi konuştu

Seren Serengil'in annesi Nevin Teoman, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

"ÖZEL HAYATINA KARIŞMIYORUM"

Snob Magazin'in haberine göre; Bir dönem küs olduğu kızı Seren Serengil'le barışan Nevin Teoman, "Nişanlısı Mustafa Tohma nasıl bir damat olur?" sorusuna, "Mustafa'yı tanıyorum. Seren'in özel hayatına karışmıyorum. Yetişkin bir insan, kendi seçimlerini kendisi yapar. Küçükken müdahale ediyordum ama şimdi etmiyorum" cevabını verdi.

Nevin Teoman, kızı Seren Serengil'in sağlık durumunun da iyi olduğunu belirtti.

"CEM YILMAZ VE MEHMET ALİ ERBİL'İ ÖZTÜRK SERENGİL'E BENZETİYORUM"

1999 yılında hayatını kaybeden eşi Öztürk Serengil'i anlatan Nevin Teoman, "Hiç yerinde duramayan adamdı. Sahnede konuşacağı şeyi ezberleyerek yapmazdı" dedi.

Nevin Teoman, "Eşinize benzettiğiniz komedyen var mı?" sorusuna, "Cem Yılmaz ve Mehmet Ali Erbil'i benzetiyorum. Mehmet Ali'nin birçok kullandığı kelimeyi Öztürk severdi. Onun laflarını kullanıyorlar" cevabını verdi.