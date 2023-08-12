Seren Serengil’den kötü haber. Hastane odasından paylaştı

Ünlü sanatçı Seren Serengil hastanelik oldu. Hastane odasından fotoğrafını paylaşan Serengil sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Seren Serengil’den kötü haber. Hastane odasından paylaştı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Seren Serengil, zayıflama uğruna geçirdiği yanlış ameliyatın ardından adeta bir deri bir kemik kalmıştı. Dumping sendromuna yakalanan ve organları iflas etmenin eşiğinden dönen Seren Serengil, 43 kiloya kadar düşmüştü. Geçtiğimiz aylarda iyileşen sanatçı, yeniden hastanelik oldu.

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Hastane odasından çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaşan Serengil, "Sizlerle niye bu hastane günlüklerini paylaşıyorum biliyor musunuz? Asla obez değilseniz zayıflama ameliyatlarında yaptırmayın. Mide küçülmeye bir sorun olmadı fakat sonradan yaptırdığım gastrit by pass beni 43 kiloya düşürdü. Her yemek sonrası fenalaştım safra kesem alındı. Böbrekte taş oldu karaciğer için siroz gidiyor dendi çoklu organ yetmezliğine gidiyordum. Neyseki geri dönüşüm ameliyatı oldum yüzde elli şans verdi doktor yaşar yaşamaz. Neyseki ameliyattan sonra kilo aldım toparladım biraz ama her yemekten sonraki fenalaşma hissim maalesef geçmedi" dedi.

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Sözlerine devam eden sanatçı, "Yemek yediğim anda sofrada 10 dakika duramıyorum dünya başıma yıkılıyor midem bulanıyor. İstifra ediyorum tuvaletten çıkamıyorum. Hayat kalitemiz bitti ve ben sizlere çok belli etmeseydin bunu çekiyorum en son tatilde çarpıntı fenalık nefes alamama şikayetiyle İstanbul'a geldim. Şimdi mideme alt mideme bakacaklar bu süreci kaç yıldır çekiyorum. Ben hiçbir zaman obez değildim ve bu ameliyatı yaptırmak istesem de bana bu kadar agresif bir ameliyat yapılmamalıydı. Üstelik bağırsak 4 metre eksik yediğim an normal sindirim olmadığından fenalık hissi oluyor kısacası sevgili hanımlar diyorsunuz ya çok zayıfsın kilo bu kadar alabiliyorum bağırsaklarda dogru dürüst emilim yok organlar beslenemiyor bende öyle.. Aman sakın bağırsaklarınıza dokunmayın. Özenmeyin ben hala çekiyorum arıza kalıyor. Balık etli olmak çok daha güzel. Sakın yaptırmayın. Ve hekim seçimi de çok önemli bunu da iyi araştırın şimdi mideme bakacaklar bayıltıp öğleden sonra çıkacağım merak edilecek bir şey yok Prof. Dr. Alper Çelik hocamın kontrolündeyim. O olmasa ne yapardım sadece çektiğim süreci görün özenmeyin istedim kaç yıldır böyleyim biliyorsunuz" diye yazdı.

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