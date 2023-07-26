Seren Serengil'den flaş itiraf. “Zamanında o haltı çok yedim”

Seren Serengil, bir ayrılıp bir barıştığı Mustafa Rahman Tohma ile önceki gün Etiler’de görüntülendi. İlişkilerinde beşinci yılı geride bıraktıklarını belirten şarkıcı evlilik sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

Seren Serengil'den flaş itiraf. “Zamanında o haltı çok yedim”

Seren Serengil, sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ile Etiler’de objektiflere yansıdı. İlişkilerinde 5. yılı geride bıraktıklarını belirten Serengil, gazetecilerin "5. yılda ilişkinizi evlilikle taçlandırmayı düşünür müsünüz?" sorusuna “Aman Allah korusun!” diyerek karşılık verdi.

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Serengil, “İlişkimiz daha başlamadan önce Mustafa’ya evlilik düşünmediğimi söyledim ki o da benimle aynı fikirde. Evlilik aşkı öldürüyor. Evlenince belli bir süre sonra artık kardeş gibi oluyor karı koca. Zamanında sütten ağzım çok yandı hem evlilik bana göre değil. Zamanında o haltı çok yedim” dedi.

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AYAKLARA DÜŞTÜ ARTIK!

Yeni televizyon programıyla görüşmelerinin olduğunu belirten Seren Serengil’ “9 yıldır magazin programı yapıyorum ama artık başka projelerle ekranda olacağım. Magazin programları ayaklara düştü artık. Olur olmaz kişiler magazin yorumluyor ben yokum artık.” dedi.


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