Hadise’den Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'ya tazminat davası

Şarkıcı Hadise, Reza Zarrab ile ilişki yaşadığını öne sürerek kendisine ağır hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla 3 program sunucusuna ve televizyon programına 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Hadise’den Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'ya tazminat davası

'O Ses Türkiye' yarışmasında jüri koltuğunda oturdukları dönemde aralarından su sızmayan Ebru Gündeş ve Hadise, Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile Hadise arasında çıkan yasak aşk iddiaları sonrası iletişimi kesmişti. Hadise söz konusu haberleri kesin bir dille yalanlarken, Gündeş sessizliğe bürünmeyi tercih etmişti. Seren Serengil ise yorumcusu olduğu magazin programında Hadise'yi hedef alan açıklamalarda bulunmuş, yasak aşk iddialarının doğru olduğunu belirtmişti.

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"YASAK AŞKI İTİRAF ETTİ"

Serengil'in iddiasına göre söz konusu dilekçede şu ifadeler yer alıyordu:
Davalı, taraf bakıcıya müvekkilimin de tanıdığı bir kadınla gönül ilişkisi yaşadığını itiraf etmiş. Bakıcı da bu durumu müvekkile iletmiştir. Müvekkil önceleri bu söylemlere itibar etmemiş ancak 2021 yılı şubat ayında Amerika'dan Türkiye'ye döndükten sonra birçok kişi tarafından aynı söylemler tekrarlanmış. Hatta bu kadının davalı tarafın yanında uzun süreli kaldığı da söylenmiştir.

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TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Ünlü şarkıcı, Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali'ye tazminat davası açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, ‘'Davalılar Bircan Bali, Arto olarak tanınan Harutyan Dalga ve Seren Serengil, davalı kanalda yayınlanan programda yorumcudurlar. Tarafların gazeteci olmadığı, hayatlarının hiçbir aşamasında magazin muhabirliği dahi yapmadıkları, basın mensubu da olmadıkları öncelikle vurgulanması gereken hususlardır. Davalılar her gün müvekkilin kişilik haklarına saldırarak Reza Zarrab ile birlikte olduğunu, Zarrab ile güncel olmayan haberleri, müvekkille ilgili her güncel habere sokuşturarak adeta konuyu sıcak tutmaya çalışmakta, bu konu ile müvekkilin toplumdaki itibarını ve marka değerini zedelemeye çalışmakta ve bu konuda ellerinde delil olduğunu, bu delilleri kamuoyu ile paylaşacaklarını belirterek şantaj yapmaktadırlar'' ifadelerine yer verildi.

"MAHKEMECE DURDURULMASINI İSTİYORUZ"

Davalıların iki yıldır müvekkilinin kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu ve özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini dava dilekçesinde anlatan davacı Hadise'nin avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'de bir pop star, ulusal kanalda her gün şantaj ve tehdide maruz kalmaktadır. ‘Skandallar kraliçesi', ‘metres', ‘vergi kaçakçısı' ve daha birçok korkunç sıfat ile basın ve ifade özgürlüğüne ters düşecek yakıştırmalarla anılan müvekkili toplum, elleri cebinde uzaktan izlemektedir. Bu tecavüzün mahkemece durdurulmasını istiyoruz. Davalılar müvekkilin şeref, mesleki kariyeri ve itibarına sistematik bir şekilde saldırıda bulunmuşlardır. Müvekkilin yapmakta olduğu iş nedeniyle çalıştığı kurumlar, iş anlaşmaları, toplum ve ailesi nezdinde sahip olduğu itibar ve saygınlığı zarar gördüğünden 50 bin TL'lik manevi tazminatın davalılardan tahsilini istiyoruz.

DURUŞMA GÖRÜLDÜ, TANIK DİNLETME TALEBİ REDDEDİLDİ

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında davacı Hadise'nin avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu ile davalı avukatları hazır bulundu. Mahkeme, davalı tarafın tanık dinletme talebinin reddine ve eksikliklerin giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

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