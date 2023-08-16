Seren Serengil sağlık durumunu anlattı. 'Her yemekten sonra fenalaşıyorum'

Dumping Sendromu'na yakalanarak zor günler geçiren Seren Serengil "150 kilo olan birine yapılması gereken ameliyat bana yapılmış. Her yemekten sonra fenalaşıyorum" dedi.

Seren Serengil sağlık durumunu anlattı. 'Her yemekten sonra fenalaşıyorum'

Snob Magazin'in haberine göre; Kilo vermek uğruna ameliyat olan ve 46 kiloya kadar düşerek sağlığını tehlikeye atan Seren Serengil, sevgilisi Mustafa Tohma ile Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

hastanelik-olan-seren-serengil-yaptigi-aciklamayla-korkuttu-wagad.jpg

Kilo vermek için mide küçültme ameliyatı olan ancak sonrasında Dumping Sendromu'na yakalanarak zor günler geçirip, geçtiğimiz günlerde yeniden hastanelik olan sanatçı, "Her yemekten sonra fenalaşıyorum. Teknede biraz fazla kötü oldum. Endoskopi oldum. Şu an iyiyim. Ameliyat olduğum için pişmanım. Hayat kalitem düzelmedi. 150 kilo olan birine yapılması gereken ameliyat yapılmış bana... Doktora dava açıldı. Önemli olan dava değil, sağlığım eskisi gibi değil. Yemekten sonra 40 dakika yatıyorum. İki lokma yiyip masadan kalkıyorum. Biraz fazla yiyince dünyam kararıyor. Hamur ve peyniri sevmeme rağmen yiyemiyorum. Yemek yemezsem sağlıklıyım. Acil bir durumum yok hayat devam ediyor" dedi.

hastanelik-olan-seren-serengil-yaptigi-aciklamayla-korkuttu-ofyxd.jpg

Lüks mağazadan çıkan Serengil, "Blazer ceket aldım. Artık kışlık alışveriş yapıyorum. Ben masrafları kısmıyorum. Kısmak isteyenler kendi seçtikleri yolda gidiyorlar, üzülmüyorum. Kendi düşen ağlamaz" diye konuştu.


İlgili Haberler
Seren Serengil’den kötü haber. Hastane odasından paylaştı
Seren Serengil'den flaş itiraf. “Zamanında o haltı çok yedim”
Hadise şikayetçi olmuştu! Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında karar çıktı
50 milyonluk ev aralarını açmıştı! Seren Serengil’in annesi konuştu
Öne Çıkanlar
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
Son Haberler
Mars'ta gizemli şekiller görüldü. Bilim insanları bu şekillere odaklandı Teknoloji - Otomotiv
Mars'ta gizemli şekiller görüldü. Bilim insanları bu şekillere odaklandı
Adana'da 23 milyon 106 bin 200 adet ele geçirildi. Polisler say say bitiremedi Güncel
Adana'da 23 milyon 106 bin 200 adet ele geçirildi. Polisler say say bitiremedi
Türkiye'nin kabus haritası ortaya çıktı. Durum çok vahim Güncel
Türkiye'nin kabus haritası ortaya çıktı. Durum çok vahim
Alanyaspor yönetimi hesap vermeli. Şikeciyi aldılar milyonlarca lirayı çöpe attılar Spor
Alanyaspor yönetimi hesap vermeli. Şikeciyi aldılar milyonlarca lirayı çöpe attılar
Bingöl'de orman yangını Güncel
Bingöl'de orman yangını
Adalet Bakanı’ndan Cem Garipoğlu açıklaması. Mezarı açılacak mı? Güncel
Adalet Bakanı’ndan Cem Garipoğlu açıklaması. Mezarı açılacak mı?