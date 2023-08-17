Bircan Bali magazin programını bıraktı. Seren Serengil boş durmadı

Uzun yıllardır Söylemezsem Olmaz'ı sunan ve pek çok isim için sert ifadeler kullanarak gündeme gelen Bircan Bali yeni sezonda programı bıraktı. Bali'nin haberini alan Seren Serengil imalı bir paylaşımda bulundu.

Bircan Bali magazin programını bıraktı. Seren Serengil boş durmadı

Söylemezsem Olmaz yorumcusu Bircan Bali'nin sosyal medya paylaşımı gündem oldu. Söylemezsem Olmaz programının yeni sezonu öncesi şaşırtan bir karar alındı.

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Bircan Bali sosyal medya hesabından "Değerli takipçilerim ve seyircilerim. 8 sezonu bitirdiğim Söylemezsem Olmaz programında bu yıl yer almayacağımı belirtmek isterim. Magazin programları için misyonumu tamamladığımı düşünüyorum. TV hayatımı yeni renklerle devam ettirmek istiyorum. Hepinize teşekkürler" açıklamasında bulundu.

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SEREN SERENGİL'DEN İDDİALI SÖZLER

Bali'nin paylaşımı sonrası programı mobbinge uğradığını söyleyerek terk eden Seren Serengil'den imalı sözler gecikmedi.

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"Benden sonrası tufan" diyen Seren Serengil "Benim ışığım herkesi aydınlatır. Bir süre sonra sanırlar ki o ışık kendilerinin sürer gider öyle. Bilmezler o ışığın kendileriyle ilgili olmadığını ta ki karanlıkta kalana gerçeklerini görünceye kadar. Eş olsun arkadaş olsun iş olsun ne olursa olsun bu kural hiç değişmedi. Bense hep parlıyorum çünkü yıldız olan benim" yorumuyla gündem oldu.

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