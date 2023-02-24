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Seren Serengil'i yıkan ölüm. "Yapayalnız kaldım"

Ünlü sunucu Seren Serengil, menajeri İzzet Aral'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Serengil, sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak üzüntüsünü dile getirdi.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 10:53
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Seren Serengil'i kahreden ölüm haberi

Seren Serengil'i yıkan ölüm. ''Yapayalnız kaldım''
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Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil’in 25 yıllık menajeri İzzet Aral, beyninde pıhtı atmasının ardından yoğun bakıma kaldırılmıştı. Aral'dan acı haber geldi. 

Seren Serengil, menajeri İzzet Aral'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Instagram'dan Aral'la karelerini paylaşan sunucu, "Canımın içi, hayatım neşe kaynağım, ikinci babam, 24 yıllık menajerim İzzet Aral'ı kaybettik. Beni bırakıp gitti. Yapayalnız kaldım o benim o kadar çok şeyimdiki... Doyamadığım babam. Dert ortağım hayatımın enerjisi neşe kaynağımdı. Bir yarım gitti artık kolum kanadım gitti. Ben şimdi kiminle uğraşıcam kiminle dans ediceğim yazları tatillere kiminle gidiceğim? Söylesene niye yalnız bıraktın beni hani herkes gider sen kalırdın? Niye öksüz bıraktın beni... Niye sensiz bıraktın beni... Ben şimdi ne yapacağım İzzet Bey sensiz ne yapacağım?" dedi. 

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