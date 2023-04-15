Serenay Sarıkaya'nın itirafı olay oldu. Herkes o ismi araştırıyor

Şimdilerde rol aldığı dizide hayat verdiği Devin karakteri ile izleyici karşısına çıkan Serenay Sarıkaya, İbrahim Selim ile Bu Gece programının yeni sezonunun ilk bölüm konuğu oldu.

Uzun zamandan sonra ekranlara dönen Serenay Sarıkaya, itirafıyla olay yarattı.

Oyunculuğu bırakacak kadar aşık olduğunu ifade eden Sarıkaya, şunları söyledi: "Her şeyi bırakıp gideceğim bir dönem oldu. Çalışmadan duramam, mesleğimi çok seviyorum ama çok yükseldiğim bir dönem, şimdi bana gel dünyanın şu tarafında yaşayalım dese okey gelirim dediğim bir dönem oldu"

Güzel oyuncunun itirafının ardından akıllara uzun süre aşk yaşadığı Kerem Bürsin geldi.

İbrahim Selim’in “Sonra ne oldu diye sormayacağım” ifadeleri üzerine Sarıkaya “Sorma ne haldeyim sorma” şeklinde konuştu.



