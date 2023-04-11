Serenay Sarıkaya siyah-beyaz paylaştı. Güzelliğine övgüler yağdı

Sosyal medya hesabında 9.7 milyon takipçisi bulunan oyuncu Serenay Sarıkaya, yeni pozlarını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

Siyah-beyaz paylaştığı karelere, "Yine ben, yine ben, yine ben!" notunu düşen ünlü isme, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Takipçileri, Serenay'a "Gerçek misin sen?", "Sanat dünyasında herkes birbirinin aynısı olmuşken Serenay Sarıkaya doğallığı ile daha da bir güzel ve çok büyük yetenek" ve "Her zaman güzel, her zaman zarif" gibi mesajlar yazdı.