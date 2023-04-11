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Serenay Sarıkaya siyah-beyaz paylaştı. Güzelliğine övgüler yağdı

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından yeni pozlarını paylaştı. Sarıkaya'nın siyah-beyaz kareleri, kısa sürede büyük beğeni topladı.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 17:30
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Güzelliğine övgüler yağdı! Aile'nin Devin'i Serenay Sarıkaya siyah-beyaz paylaştı

Serenay Sarıkaya siyah-beyaz paylaştı. Güzelliğine övgüler yağdı
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Sosyal medya hesabında 9.7 milyon takipçisi bulunan oyuncu Serenay Sarıkaya, yeni pozlarını  sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. 

Siyah-beyaz paylaştığı karelere, "Yine ben, yine ben, yine ben!" notunu düşen ünlü isme, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Takipçileri, Serenay'a "Gerçek misin sen?", "Sanat dünyasında herkes birbirinin aynısı olmuşken Serenay Sarıkaya doğallığı ile daha da bir güzel ve çok büyük yetenek" ve "Her zaman güzel, her zaman zarif" gibi mesajlar yazdı.

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