Sergen Yalçın Okan Buruk'a karşı zorlanmıyor!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, derbide Galatasaray'a konuk olacak. Bu mücadele öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk daha önce 9 kez karşı karşıya gelirken, Yalçın'ın Buruk'a karşı ciddi bir üstünlüğü bulunuyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında 4 Ekim Cumartesi günü saat 20.00’de deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Son haftalarda performansını yükselten siyah-beyazlılar, bu gidişatını ezeli rakibi karşısında da sürdürmek isterken, ligde 7’de 7 ile başlayan sarı-kırmızılılar ise taraftarının önünde mutlak galibiyet hedefliyor.

SERGEN YALÇIN VE OKAN BURUK 10. KEZ KARŞI KARŞIYA

Bu müsabakayla birlikte Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da 10. kez rakip olacak. Geride kalan mücadelelerde Yalçın; Gaziantepspor, Sivasspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Beşiktaş ve Antalyaspor’u çalıştırırken, Buruk ise Elazığspor, Gaziantepspor, Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray’ın başındaydı.

Söz konusu karşılaşmalarda Sergen Yalçın’ın takımları 5, Okan Buruk’un ekipleri de 2 kez kazandı. 2 maçta ise taraflar 1’er puana razı oldu.

Sergen Yalçın ile Okan Buruk arasında oynanan müsabakalar şöyle:

Süper Lig - 26 Şubat 2024
(Okan Buruk) Galatasaray: 2 - Antalyaspor: 1 (Sergen Yalçın)

Süper Lig - 21 Kasım 2020
(Sergen Yalçın) Beşiktaş: 3 - Başakşehir: 2 (Okan Buruk)

Süper Lig - 14 Şubat 2020
(Okan Buruk) Başakşehir: 1 - Beşiktaş: 0 (Okan Buruk)

Süper Lig - 18 Ağustos 2019
(Sergen Yalçın) Yeni Malatyaspor: 3 - Başakşehir: 0 (Okan Buruk)

Süper Lig - 19 Mayıs 2019
(Sergen Yalçın) Alanyaspor: 1 - Rizespor: 1 (Okan Buruk)

Süper Lig - 15 Aralık 2018
(Okan Buruk) Rizespor: 1 - Alanyaspor: 1 (Sergen Yalçın)

Süper Lig - 31 Ocak 2015
(Okan Buruk) Gaziantepspor: 1 - Sivasspor: 3 (Sergen Yalçın)

Türkiye Kupası - 28 Ocak 2015
(Okan Buruk) Gaziantepspor: 0 - Sivasspor: 0 (Sergen Yalçın)

Süper Lig - 24 Kasım 2013
(Sergen Yalçın) Gaziantepspor: 3 - Elazığspor: 0 (Okan Buruk)

