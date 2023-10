Sergen Yalçın'dan flaş Ahmet Nur Çebi sözleri: Demekle olmuyor o işler

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra başka bir takım çalıştırmayan teknik direktör Sergen Yalçın, tv100'de yayınlanan Az Önce Konuştum programında açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, gündeme dair açıklamalar yaparken, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile ilgili flaş sözler söyledi.

Sergen Yalçın'ın sözlerinden öne çıkanlar şu şekilde;

''ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇTİK''

Soru: Aktif futbolu özledin mi?

"Biz zor bir süreçten geçtik, kendi adımıza önemli bir sınav verdik. Başarıyla verdik, çünkü zor bir yerden geldik. Beşiktaş’ta iyi bir dönem geçirdik, başarılı olduk. Şimdi herkes daha iyi anlıyordur şampiyonluğun ne kadar zor olduğunu."

''BEŞİKTAŞ TARAFTARI HER ZAMAN ARKAMDAYDI''

Soru: Beşiktaş'a kırgınlığın var mı?

"Beşiktaş taraftarı, her zaman arkamdaydı. Onlara binlerce kere teşekkür ederim. Taraftarla ilgili bir derdimiz yok. Sonuçlar, maalesef seni orada tutamıyor bir süre sonra. Ülke futbolunda her şey çok çabuk unutuluyor. Ayrıldığım kulüplerle ilgili hiçbir zaman bir yorum yapmadım. Çünkü bunlar, özel mevzular. Bunları, televizyonda veya dışarıda anlatmak çok sağlıklı değil. Onlar anlatıyorlar gerçi. Televizyonda 3-5 tane şakşakçıları var. Onlar, 'Sergen Hoca, takımı kampa götürmedi' diyorlar. Pandemiden dolayı kampı iptal etmek zorunda kaldık. Birilerini korumak için haber yapmak habercilere yakışmıyor. Kendi işinizi yapın."

AHMET NUR ÇEBİ'YE: DEMEKLE OLMUYOR O İŞLER

"Beraberiz, devam ederiz' demekle olmuyor o işler. Başkan şampiyon olmadan önce nisan ayında da söylemişti. 'Anlaşalım, yeni sezon kontratı yapalım' demişti ama sonra kimse kontrat yapmadı. Çünkü şampiyonluk belirsizdi. Olmazsak paketleriz, olursak bakarız."

''HER SENE KUPA MI ALMAN GEREKİYOR''

"Ben teknik direktörüm. Bana teklif gelirse oturup konuşurum. Teklif gelmezse de evde otururum. Teklif gelecek ki ben değerlendireyim. Bana bir teklif gelmeden ben değerlendiremem. Bütün hocalar için böyle olması gerekiyor. Bize teklif yapan yok, biz de tatilimizi yapıyoruz. Kazandığımız kupa maçı sonrası ben arabayla döndüm. Dünyada hiçbir teknik direktör çalıştığı her yerde başarılı olamaz. İlla bir yerde başarısız olacak. Her sene şampiyon mu olman gerekiyor, her sene kupa mı alman gerekiyor?"

Sergen Yalçın'ın diğer açıklamaları şöyle;

- Ekibim ve scout ekibimiz çalışıyor. Çalışmaya devam ediyorlar. Avrupa'da takip ettiğimiz çok oyuncu var. Antalyaspor'un santrforu, bizim çok takip ettiğimiz bir oyuncu. O çocuk, bizim listemizde ilk 3'teydi. Adana Demirspor'un son aldığı stoper, bizim takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Müthiş bir oyuncu aldılar. Olympiakos'tan aldılar.

- Şampiyonlar Ligi, bizi mahvetti. Ajax, Dortmund ve Sporting ile oynadık. Ajax'ın o sezon 9 tane oyuncusu, Avrupa'nın büyük kulüplerine gitti. Dortmund'da Haaland, Bellingham falan vardı zaten. Sporting'de de aynı şekilde. Gruplar açıklandığında, 'Çok zor gruba düştük' dedim. Tempo, bizi çok zorladı. Dortmund maçından sonra 15 tane sakat verdik." sözlerini sarfetti.

- Biz, şöyle başladık. Anadolu'da önce kendimizi test ettik. Büyük takımda kendimizi test ettik. Sonra 'Milli takım neden olmasın' dedik. Montella'nın Adana Demirspor'da 4. olması, milli takım için yeterli görülüyorsa; bizim bu kadar başarımız da yeterli görülebilir diye düşünüyorum. Mehmet Büyükekşi'nin yaptığı açıklamayı dinledin mi? Kriter olarak Montella'nın Adana Demirspor'daki başarısını gösterdi. Ondan sonra da 'Geleceği parlak bir hoca aldık' dedi. Bu, bana çok dokundu mesela. 'Geleceği parlak bir hoca aldık' diyemezsin. Türkiye'de geleceği parlak bir tane hoca yok muydu? Bulamadın mı? Kriter bu olmamalıydı bence. İtalya'nın göremediği parlak geleceği, biz nasıl gördük? Türk antrenörleri, çok küçülttüler. Birçok arkadaşımla konuştum, hepsi aynı fikirde. Stefan Kuntz ve Montella'yı tasvip etmiyorum. Hele Stefan Kuntz'u hiç tasvip etmiyorum zaten. Kariyer yok, antrenörlük yok, hiçbir şey yok, başarı yok. Milli Takım'dan tabii ki teklif bekledim. Çok rahat çalışırım. Milli Takım'a Lucescu gelseydi konuşmazdım. Fatih Hoca gelseydi konuşmazdım. Mustafa Hoca gelseydi konuşmazdım. Başarıları, seviyeleri, meziyetleri belli. Ancak böyle olunca Türk hocaları yetersizleştiriyorlar. Hiç hoşuma gitmedi.