Sergen Yalçın'ın Antalyaspor'u Fatih Tekke'nin Alanyaspor'unu durdurdu

Süper Lig'in 19. haftası Antalya derbisine sahne oldu. Antalyaspor ile Alanyaspor'un kapışmasında zaman zaman heyecan dolu anlar yaşansa da gol sesi çıkmadı.

Derbi olmasının dışında karşılaşmanın bir diğer önemli özelliği de Sergen Yalçın'ın 25 ay sonra teknik direktörlük görevine geri dönmesiydi. Beşiktaş'ta 3 kupa kazandığı sezonun ardından gelen kötü sonuçlar nedeniyle istifa eden ve yaklaşık 2 yıldır boşta olan Sergen hoca; Nuri Şahin'in, Dortmund'a gitmesinin ardından Antalyaspor'un başına geçmişti.

Sergen Yalçın oyuncularıyla buluştuğu ilk antrenmanda, "Çabuk düşünüp hızlı hareket etmenizi sağlamak istiyorum. Sahada hızlı olması gereken tek şey top. Siz değilsiniz" diyerek nasıl bir oyun anlayışı içinde olacağının sinyallerini vermişti.

Ancak yeni takımıyla sadece 3 gün geçiren Sergen hoca, bu düşüncesini Alanyaspor karşısında sahaya yansıtamadı.

Tabi karşısında Fatih Tekke yönetiminde fırtına gibi esen Alanyaspor olduğunu unutmayalım.

Son 3 maçını kazanan Alanyaspor maça hızlı başlayan taraf olsa da golü bulan Antalyaspor idi.

16. dakikada Saric ceza sahası dışından çok sert vurdu, kaleci Ertuğrul topu filelerde gördü. Bu pozisyonda Saric adeta sol ayağını hocası Sergen Yalçın'dan ödünç almış gibi vurdu! Ancak VAR, Saric'in topu eliyle önüne aldığını tespit etti ve bu mükemmel gol iptal oldu.

Daha sonra Alanyaspor kontrolü eline aldı ve peş peşe tehlikeler yaratmaya başladı. 25 ve 36'da iki fırsat harcadılar. 45+4'te de Alanyaspor Jehezkel ile net bir golü kaçırınca ilk yarı golsüz sona erdi.

İkinci yarıda her iki takım da saman alevi gibi parlayan ataklar geliştirdi.

Akılda kalan iki net pozisyonu vardı Alanyaspor'un. 66 ve 83. dakikalarda sağdan Oğuz'un çıkardığı topları altıpastan filelerle buluşturamayan Yusuf kader adamı oldu.

Antalya derbisi golsüz sona ererken, Antalyaspor 25, Alanyaspor 21 puana yükseldi.

Fatih Tekke'nin Alanyası'nın 3 maçlık galibiyet serisi böylece sona erdi. Sergen Yalçın da Antalyaspor'daki yeni görevine 1 puanla başladı.