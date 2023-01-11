12 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Sergen Yalçın'la ilgili flaş iddia

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra çalışmayan teknik direktör Sergen Yalçın'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 23:48
Takip Et

Sergen Yalçın'ın hangi kulüple görüştüğü ortaya çıktı

Sergen Yalçın'la ilgili flaş iddia
+
Aa
-

Beşiktaş'ın başında 2020-2021 sezonunda şampiyonluğa ulaşan, sonraki sezonda ise görevinden ayrılan Sergen Yalçın, kendisine yapılan teklifleri kabul etmemişti.

Sergen Yalçın'ın adı A Milli Takım hocalığı için de geçmişti.

Sergen Yalçın'la ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Yalçın'ın Erol Bulut'la yolları ayırması gündeme gelen Gaziantep FK'dan teklif aldığı ileri sürüldü.

Gaziantepli yöneticilerin Yalçın'la bir de görüşme yaptıkları belirtildi. Ancak Yalçın'ın takımın başında Erol Bulut'un olduğunu belirterek teklifi kabul etmediği öğrenildi.

Gaziantep FK'da yönetim değişikliğinin gerçekleşeceği, Erol Bulut'la ilgili kararın verilmesinin ardından Sergen Yalçın'ın durumunun da netlik kazanacağı iddia edildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama Turhan Çömez'den geldi. Açıklamayı okuyan saray eşrafı kütüphaneye koştu
1
﻿Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama Turhan Çömez'den geldi. Açıklamayı okuyan saray eşrafı kütüphaneye koştu
﻿Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama Turhan Çömez'den geldi. Açıklamayı okuyan saray eşrafı kütüphaneye koştu
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
2
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
3
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
4
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
5
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
﻿İmamoğlu'na şimdi de ''Arkadaş'' soruşturması... Savcı ifadeye çağırdı
6
﻿İmamoğlu'na şimdi de ''Arkadaş'' soruşturması... Savcı ifadeye çağırdı
﻿İmamoğlu'na şimdi de ''Arkadaş'' soruşturması... Savcı ifadeye çağırdı
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
7
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
﻿Amerika'da silah satışı yasaklandı
﻿Amerika'da silah satışı yasaklandı
﻿Amerika'da silah satışı yasaklandı
﻿Çin’de araç yayaların arasına daldı: 5 ölü, 13 yaralı
﻿Çin’de araç yayaların arasına daldı: 5 ölü, 13 yaralı
﻿Çin’de araç yayaların arasına daldı: 5 ölü, 13 yaralı
﻿Avusturya’da geçen yıl 90 binin üzerinde Katolik, kiliseyle bağını kesti
﻿Avusturya’da geçen yıl 90 binin üzerinde Katolik, kiliseyle bağını kesti
﻿Avusturya’da geçen yıl 90 binin üzerinde Katolik, kiliseyle bağını kesti
﻿Gaziantep’te boş arazide kurşunlanmış ceset bulundu
﻿Gaziantep’te boş arazide kurşunlanmış ceset bulundu
﻿Gaziantep’te boş arazide kurşunlanmış ceset bulundu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.