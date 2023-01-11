Sergen Yalçın'la ilgili flaş iddia

Beşiktaş'ın başında 2020-2021 sezonunda şampiyonluğa ulaşan, sonraki sezonda ise görevinden ayrılan Sergen Yalçın, kendisine yapılan teklifleri kabul etmemişti.

Sergen Yalçın'ın adı A Milli Takım hocalığı için de geçmişti.

Sergen Yalçın'la ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Yalçın'ın Erol Bulut'la yolları ayırması gündeme gelen Gaziantep FK'dan teklif aldığı ileri sürüldü.

Gaziantepli yöneticilerin Yalçın'la bir de görüşme yaptıkları belirtildi. Ancak Yalçın'ın takımın başında Erol Bulut'un olduğunu belirterek teklifi kabul etmediği öğrenildi.

Gaziantep FK'da yönetim değişikliğinin gerçekleşeceği, Erol Bulut'la ilgili kararın verilmesinin ardından Sergen Yalçın'ın durumunun da netlik kazanacağı iddia edildi.