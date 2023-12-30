Sergen Yalçın'ın yeni takımını duyurdular. Flaş iddia

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş'ın gündeminde olan, ancak resmi görüşme yapılmayan Sergen Yalçın, Adana Demirspor ile anlaştı.

Haberde 1.5 yıllık anlaşma sağlandığı ifade edildi.

İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELDİLER

Patrick Kluivert'ın ayrılması sonrası teknik direktör arayışını sürdüren Adana Demirspor, takımı Sergen Yalçın'a emanet etmek için dün İstanbul'da bir araya geldi.

1.5 yıllık sözleşme için prensip anlaşmasına varıldığı ve başarılı çalıştırıcı ile el sıkışıldığı yazıldı.

Sergen Yalçın, 2020-21 sezonunda Beşiktaş'ın başında Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.

''GÖRÜŞME YAPMADIK AMA ANLAŞIRIZ''

Samet Aybaba, geçen günlerde düzenlediği basın toplantısında "Sergen Yalçın doğal aday zaten. Görüşme yapmadık ama yaparız, orada hiç şey yok. Antrenör adayları var, başka adaylar var. Henüz başındayız. Kadro yapılanmasıyla ilgili nasıl yapacağız, nasıl değişime gideceğiz, hocaya vereceğiz.'' ifadelerini kullanmıştı.