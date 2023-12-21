Beşiktaş taraftarından yenilgi sonrası büyük protesto. Tek bir ağızdan Sergen Yalçın dediler

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Beşiktaş taraftarından yenilgi sonrası büyük protesto. Tek bir ağızdan Sergen Yalçın dediler
Alanyaspor'a evinde mağlup olan Beşiktaş'ta taraftarlar teknik ekibi protesto etti.

Trendyol Süper Lig’in 17. Haftasında Beşiktaş evinde Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar Akdeniz temsilcisine 3-1 mağlup oldu.

Alanyaspor’a galibiyeti getiren golleri 38. Dakiada Yusuf Özdemir 89. dakikada Nicolas Janvier ve 90. Dakikada Carlos Eduardo kaydetti. Beşiktaş’ın tek golünü ise 9. Dakikada Omar Colley attı.

Maçın son dakikalarında ard arda gelen 2 gol sonrası teknik ekibi protesto eden Beşiktaşlı taraftarlar Sergen Yalçın tezahüratlarında bulundu.

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