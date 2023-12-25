Feyyaz Uçar Sergen Yalçın'ı açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Feyyaz Uçar Sergen Yalçın'ı açıkladı
Rıza Çalımbay'dan sonra Beşiktaş'ın başına kimin geçeceği merak edilirken Feyyaz Uçar'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Hatayspor maçı sonrası en çok merak edilen teknik direktör konusuna açıklık getirdi.

İsim vermekten kaçınan Feyyaz Uçar, "Teknik direktörler ile görüşüldü. Doğru kararı vermek istiyoruz. Kasımpaşa maçına yeni hoca ile çıkmak istiyoruz" dedi.

"Bu hafta içerisinde birkaç hoca ile daha görüşeceğiz" diyen Feyyaz Uçar şöyle devam etti: Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın evladı adaylar arasında var. İsim söylememem lazımdı ama Beşiktaş'ın çocuğu olunca, insan dayanamıyor.

RIZA ÇALIMBAY KONUSU

Rıza Çalımbay'ın konusuna da değinen Feyyaz, "Rıza Çalımbay ile biz ayrılamayız. Bizim kader birliğimiz var. Bu profesyonel bir şey. Sadece Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünden ayrıldı. İnşallah ileride yine beraber çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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