Serhan Çetinsaya'dan kum saatli gönderme! Mesajın perde arkasını Mirza Şeker açıkladı

Mirza Şeker / YENİÇAĞ

Serhan Çetinsaya düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ramos konusuna değinen Çetinsaya şu ifadeleri kullandı:

Beşiktaş Eski Asbaşkanı Serhan Çetinsaya: "Sergio Ramos... Ramos, benim için bir futbolcu transferi değildi. Bu şahıs rüşdünü ispat etmiş, 25 kupası olan, kariyeri ortada olan biri. Bu sporcunun Beşiktaş'a kazandırılması, Beşiktaş'ın layığı olan dünya vitrinine geri dönmesiydi. Bu benim için bir futbolcu transferinin ötesinde, vizyon projesiydi. Çok çalıştık. Oldu, anlaştık. Sonrasında olmadı. Sağlık olsun. Kısmet değilmiş. Keşke olsaydı. Bir Beşiktaş taraftarı olarak izlemeyi çok isterdim.

Sergio Ramos'a 18-19 gün Beşiktaş'ı anlattım. Etkileme noktasında neler yapabileceğimizin listesini çıkardık. Para ikinci plandaydı. 27 Milyon € net teklifi vardı adamın, o teklifi değerlendirmedi bile...

İŞTE KUM SAATİNİN HİKAYESİ

Serhan Çetinsaya'nın basın toplantısına kürsüye getirdiği kum saati damgasını vurdu.

Beşiktaş'ın stat konusunda sponsorluk görüşmelerini yürüten Beşiktaş Asbaşkanı Serhan Çetinsaya'nın 19 Temmuz'da Twitter'dan paylaştığı "Kum saati" emojisiyle gündeme gelmişti.

Çetinsaya'nın bu paylaşımı sponsorluğun bitme aşamasına olduğu şeklinde yorumlansa da daha sonra bir gelişme olmamıştı.

Siyah - Beyazlı taraftarla da Çetinsaya'ya "kum saati" üzerinden tepkil göstermişti.