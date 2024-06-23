Serinlemeye giden vatandaşlara yağmur sürprizi

Batman'ın Sason ilçesinde yaşayan vatandaşlar, yüksek sıcaklıkların etkisinden kaçmak için mesire alanına giderek serinlemeyi tercih etti. Ancak planları, aniden bastıran yağmur nedeniyle beklenmedik bir şekilde değişti.

Gün boyu etkili olan yüksek sıcaklıklar nedeniyle serinlemek isteyen Sasonlular, mesire alanlarına akın etti. Ancak öğleden sonra bir anda başlayan sağanak yağmur, açık havada vakit geçiren vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Piknik yapan, yürüyüşe çıkan ve çocuklarıyla oynayan birçok kişi, yağmurdan korunmak için hızla barınacak yer aradı.