Gündüz vakti çocuk parkında havaya ateş açtılar

Kaynak: İHA
Gündüz vakti çocuk parkında havaya ateş açtılar

Çorum'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bir çocuk parkı içerisinde havaya ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalar, yakınlardaki bir evin camına isabet etti.

Çorum'da yaşanan tehlikeli bir olay, vatandaşları tedirgin etti. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, çocuk parkı içerisinde havaya ateş açarak çevredekilerin hayatını tehlikeye attı. Silahtan çıkan saçmalar, parkın yakınında bulunan bir evin camına isabet etti.

Olay, Çorum'un merkez ilçesinde meydana geldi. Çocukların oyun oynadığı parkta, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce açılan ateş, büyük paniğe neden oldu. Silahtan çıkan saçmaların bir evin camına isabet etmesi, olayın ciddiyetini gözler önüne serdi. Şans eseri yaralanan kimse olmadı, ancak olay mahallede büyük bir korku ve endişe yarattı.

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