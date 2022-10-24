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Servis aracı taksiye çarptı, taksi düğün konvoyuna daldı

Diyarbakır’da bir marketin servis aracının ticari taksiye, çarpmanın etkisiyle beraber ticari taksinin de düğün konvoyundaki bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 02:03
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Servis aracı taksiye çarptı, taksi düğün konvoyuna daldı
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Kaza, Kayapınar ilçesi, Talaytepe Mahallesi, Mezopotamya Bulvarı'nda 50 metrelik yol üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bir markete ait olan minibüs, arkadan ticari taksiye, ticari taksi de önündeki düğün konvoyunda bulunan bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda bulun 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ EDİLDİ

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine ambulanslar sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaralılara ilk müdahalelerini yaptıktan sonra kentte bulunan Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi ve Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Yaralılar, burada tedavi edilerek müşahede altında tutuldu. (İHA)

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