Ses yapma diye uyarılan Suriyeli Türk evini basıp 13 yaşındaki çocuğu taşla kovaladı

Sakarya'da, ses yaptıkları için Suriyeli komşularına uyarıda bulunan 13 yaşındaki bir çocuk parke taşıyla kovalandı.

Ses yapma diye uyarılan Suriyeli Türk evini basıp 13 yaşındaki çocuğu taşla kovaladı

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası ülkeyi sığınmacılar için cazibe merkezi haline getirdi.

Sığınmacılar tarafından her gün gerçekleştirilen olaya ise bir yenisi eklendi. Sakarya’da yaşanan olayda 13 yaşındaki bir çocuk, Suriyeli komşuları tarafından ölüm tehditleriyle kovalandı.

PARKE TAŞI FIRLATTI

Olay 02.02.2023 günü gece saat 23.00 sularında meydana geldi. Mehmet Yağız isimli çocuk, Suriyeli komşularının ses yapmasından dolayı uyuyamadığı için balkona çıkarak komşularına uyarıda bulundu. Bunun üzerine öfkelenen Suriyeli şahıs, eline aldığı parke taşıyla çocuğun kapısına dayandı.

Ölüm tehditlerinde bulunan şahıs elindeki taşı küçük çocuğa fırlattı, taş isabet etmedi. Daha sonra tekrar küçük çocuğu kovalamaya başlayan Suriyeli şahsı, başka bir Suriyeli durdurdu.

Mahallelinin polis ekiplerine haber vermesinden sonra olay yerine gelen ekipler kalabalığı dağıtırken, 10 kişilik yabancı uyruklu bir grubun da küçük çocuğun üzerine doğru yürüdüğü belirtildi.

Çocuğun annesi polis ekiplerine ifade vererek Suriyeli şahıstan şikayetçi oldu.

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''BU İŞE ACİL BİR ÇÖZÜM''

Olayı sosyal medya hesabından da duyuran anne şu ifadeleri kullandı;

‘’Oğlum sabah 7:30 ‘da okula gidiyor. Suriyelilerin ses yapmasından dolayı da uyuyamadı. Onları uyarmak için balkona çıktı, sessiz olun okula gideceğim sabah uyuyamıyorum dedi. Suriyeli erkek eline parke taşı aldı ve oğlumun üzerine koşturarak gelmeye başladı.

Arkasından gelen diğer Suriyeli onu tutmasa parke taşını oğluma indirecekti! Bu arada oğlumun üzerine parke taşı ile yürüyen Suriyeli bizim kapımızın önüne ikinci kata kadar oğlumu taşla kovaladı. Polis çağırdık karakola gideceğiz ve muhtemelen bir şey olmayacak!

Bu arada oğlum 13 yaşında.

Bir de hemen bir grup Suriyeli insan topladılar etraflarına.. on dakika içinde oldular 15 kişi, bize göz dağı veriyorlar, bizi korkutmaya çalışıyorlar, bizi sindirmeye çalışıyorlar….. bunlar korkmuyorlar, bugün taş kaldıran yarın o taşı indirir!!!! Bu işe bir çözüm acil acil.

Çocuğumu parke taşı ile öldürmek sureti ile kovalayan Suriyeli, oğluma iftira atıyor! Diyor ki kapıma geldi karımı korkuttu ve bu iftirası geçerli sayılıyor ve ekliyor, diyor ki benim için çocuğun annesi de benim koluma vurdu! Alenen yalan ifade veriyor, ifadesi geçerli sayılıyor.’’

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