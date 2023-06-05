Türkiye'ye kaçak yollarla giren yabancılar internetten silah satıyor. Eski emniyet müdüründen flaş açıklama. CIA ayrıntısı da var

Cumhuriyet’ten Rengin Temoçin’in haberine göre, Telegram uygulaması üzerinden dahi silah satışının yapıldığı ortaya çıktı. Açılan Telegram gruplarında tabanca satışı yapılıyor.

Uygulamada satılan silahların bazılarının ise mültecilerin yurtdışından getirdiği silahlar olduğu belirtiliyor. Uygulamada onlarca grupta tabanca satışının yapıldığı dikkat çekerken, satışların elden yada kargo ile yapıldığı görüldü.

ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ: SİLAHLARIN KAÇAK OLDUĞU ANLAŞILIYOR

Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, yapılan satışların “kaçak” olma ihtimaline vurgu yaptı.

Avcı, “Yaptıkları işin hukuka uygun olmadığı kanaatindeyim. Buradakilerin nasıl satıldığı belli değil. Hatta bazılarında ‘Evden teslim, kapıdan teslim’ şeklinde açıklamalar var. Buradaki silahların kaçak olduğu anlaşılıyor açıkçası” dedi.

SAVCILIĞIN HAREKETE GEÇMESİ LAZIM

Avcı, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Normalde bu silahın alınıp satılması izne tabi. Herkese değil anca valiliklerin veya kaymakamların ruhsat verdiği kişiler alabilir. Bunun bu şekil satılması suç. Silahın böyle bol miktarda satılması veya böyle gelişigüzel verilebilmesi de ciddi bir asayiş sorunu. Güvenlik birimlerinin tedbir alması lazım, harekete geçmesi lazım. Emniyet’in, savcılığın bir an önce harekete geçmesi lazım.”

Mültecilerden ülkeye girerken yanlarında silah getirmesi iddiasına ilişkin konuşan Avcı, “Ülkeye gelip gideni insanların silahı getirmesi beklenebilecek bir şey. Bir gümrük kaçağı var bir de özel kanunlarda suç eşyası taşınması bulundurulması da suç. Böyle toplu göçlerde bu ve buna benzer malzemenin gelmesi beklenebilir. Orada bir silahlı çatışma var. Silahlı faaliyetler var. Silahlı olaylar var bu olaylara karışan insanlar da hudutta girip çıkarken gelip gidiyor. Bunların silahı patlayıcı benzeri malzeme getirmeleri beklenebilir. Böyle şey yapmaları ihtimal dahilidir denebilir” dedi.

"TAKİP EDİLMELİ"

Avukat Celal Ülgen ise “Telegram üzerinden silah ticareti yapan hesapların artması nedeniyle yeni bir sorun ile karşıkarşıya gelmiş bulunmaktayız. Aslında bu konuların etkin şekilde takip edilmesi ve bu hesaplar için erişimin engellenmesi kararı verilmesi, kimliklerinin tespit edilerek haklarında soruşturma açılması gerekirken görevlilerin insanları susturma çabasında olduğunu görmekteyiz. Siyasi olarak susturma çabası yerine bu tür silah ticareti yapanların etkili takip edilmesi ve hesapların kapatılması gerekmektedir. İnternetten ya da sosyal medyadan satılması da bu kapsamda yasak olup ilgili hesaplara erişimin engellenmesi kararı verilmesi gerekmektedir” dedi.

CIA AYRINTISI

Ülgen sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Bu hesapların büyük çoğunluğunun Türkiye’ye kaçak yollarla giren göçmenlerden olduğu da anlaşılmaktadır. Bunun temel nedenlerinden biri de CIA’nın Suriyeli rejim muhaliflerine verdiği silahlar olduğu ve ayrıca ‘eğit-donat programı’ kapsamında kullanılan silahlar olma ihtimali de bulunmaktadır.