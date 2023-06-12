Suriyeliler plajı birbirine kattı. Aileler isyan etti

Karamürsel.tv’nin haberine göre, hava sıcaklığının artması ile Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde bulunan Kayacık Mahallesi Feneryolu üzerinde bir halk plajında çıkan tartışma, Suriye uyruklu oldukları iddia edilen bazı vatandaşlarla Türk aileler arasında çıktı.

Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Olay yerine çağrılan polisler tarafından kontrol altına alındı. Olay, çocuklu aileleri rahatsız eden yabancı uyruklu vatandaşların hareketleriyle de artan gerilim sonucu yaşandığı bildirildi.

Bir görgü tanığının ifadesine göre olay, Kayacık Mahallesi'ndeki bir halk plajı kalabalık bir Suriyeli grup ve Türk aileler arasında meydana geldi. Yabancı uyruklu olan bazı kişiler, çocuklu aileleri rahatsız edecek şekilde denize girmeleriyle gerilimi artırdı. Tartışma sonrası olay yerine çağrılan polis ekipleri müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.

‘’BİZ BAŞIMIZIN ÇARESİNE BAKARIZ’’

Yerel haber sitesine bilgi veren görgü tanığı Onur Y. isimli vatandaş "Hafta sonu eşimle çocuklarımı sahile getirdim kalabalık gelen guruba önce yanımızda bulunan bir aile uyarıda bulundu, ardından ben de biraz öteye geçer misiniz diye uyarıda bulundum ama Türkçe bilmediklerini söylemeye çalıştılar. Ailelerin arasında bir sürü adam gelip yabancı bir şeyler konuşup donları ile denize girdiler. Allah aşkına kolluk kuvvetleri bu guruplara neden müdahale etmiyor! Neden bizlerin huzurunu bozmalarına izin veriliyor. Allah aşkına kaç tane polis, asker kendi karısının, kızının yanında böyle kişilerin olmasına izin verir. Bu ilçenin kaymakamının içine siniyorsa biz başımızın çaresine bakarız" diyerek yetkililere uyarıda bulundu.