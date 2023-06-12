Suriyeliler plajı birbirine kattı. Aileler isyan etti

Karamürsel’de meydana gelen olayda, Suriyelilerin plajda bulunan çocuklu Türk aileleri rahatsız etmeleri sonucu tartışma çıktı.

Suriyeliler plajı birbirine kattı. Aileler isyan etti

Karamürsel.tv’nin haberine göre, hava sıcaklığının artması ile Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde bulunan Kayacık Mahallesi Feneryolu üzerinde bir halk plajında çıkan tartışma, Suriye uyruklu oldukları iddia edilen bazı vatandaşlarla Türk aileler arasında çıktı.

Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Olay yerine çağrılan polisler tarafından kontrol altına alındı. Olay, çocuklu aileleri rahatsız eden yabancı uyruklu vatandaşların hareketleriyle de artan gerilim sonucu yaşandığı bildirildi.

Bir görgü tanığının ifadesine göre olay, Kayacık Mahallesi'ndeki bir halk plajı kalabalık bir Suriyeli grup ve Türk aileler arasında meydana geldi. Yabancı uyruklu olan bazı kişiler, çocuklu aileleri rahatsız edecek şekilde denize girmeleriyle gerilimi artırdı. Tartışma sonrası olay yerine çağrılan polis ekipleri müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.

‘’BİZ BAŞIMIZIN ÇARESİNE BAKARIZ’’

Yerel haber sitesine bilgi veren görgü tanığı Onur Y. isimli vatandaş "Hafta sonu eşimle çocuklarımı sahile getirdim kalabalık gelen guruba önce yanımızda bulunan bir aile uyarıda bulundu, ardından ben de biraz öteye geçer misiniz diye uyarıda bulundum ama Türkçe bilmediklerini söylemeye çalıştılar. Ailelerin arasında bir sürü adam gelip yabancı bir şeyler konuşup donları ile denize girdiler. Allah aşkına kolluk kuvvetleri bu guruplara neden müdahale etmiyor! Neden bizlerin huzurunu bozmalarına izin veriliyor. Allah aşkına kaç tane polis, asker kendi karısının, kızının yanında böyle kişilerin olmasına izin verir. Bu ilçenin kaymakamının içine siniyorsa biz başımızın çaresine bakarız" diyerek yetkililere uyarıda bulundu.

screenshot-3.png

İlgili Haberler
Suriyeliden CHP'li kadınlara skandal sözler. Sınır dışı edin bunu
Suriyeliler 15 Temmuz kahramanı Ömer Halis Demir’in heykeliyle dalga geçti
İngiltere Türkiye'ye milyonlar aktarmış. Gönderilen paralar kaçakların Türkiye'ye entegresini de kapsıyor
Ses yapma diye uyarılan Suriyeli Türk evini basıp 13 yaşındaki çocuğu taşla kovaladı
Öne Çıkanlar
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Son Haberler
Bolu'da yaklaşık 230 kilogram uyuşturucu ele geçirildi Güncel
Bolu'da yaklaşık 230 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Uzaylı olduğu iddia edilen varlığın ne olduğu belli oldu Dünya
Uzaylı olduğu iddia edilen varlığın ne olduğu belli oldu
İngiliz ekonomistlere göre ülkede resesyon riski azaldı Dünya
İngiliz ekonomistlere göre ülkede resesyon riski azaldı
İtalya eski Başbakanı Silvio Berluconi öldü. Erdoğan'ın yakın dostuydu. Dünya
İtalya eski Başbakanı Silvio Berluconi öldü. Erdoğan'ın yakın dostuydu.
25 bin TL kazanıp vergi ödemeyen Suriyeli ‘Asgari ücretliler ölsün. Şeriat gelsin’ dedi Güncel
25 bin TL kazanıp vergi ödemeyen Suriyeli ‘Asgari ücretliler ölsün. Şeriat gelsin’ dedi
Rüyada amir görmek ne demek? Rüyada amir görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada amir görmek ne demek? Rüyada amir görmek neye işaret?
Boğa güreşleri nefesleri kesti. Biri rakibinin altında kaldı Güncel
Boğa güreşleri nefesleri kesti. Biri rakibinin altında kaldı