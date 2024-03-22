Sessiz şehirden yükselen ses

Akarca mahallemizin muhtar adayı Nurgül Ufuk’u tanıtmıştım.

Bugün de sessiz şehrimiz Seferihisar’a 2019’da Belediye Başkanı seçilen İsmail Yetişkin’den söz edeceğim.

Yetişkin, 18 yaşında CHP’ye üye oldu. 27 yıl boyunca Gençlik Kolları ve İlçe Başkanlığı ile Seferihisar’ın simgesel yeri Dutlaraltı’nda esnaflık yaptı.

Haritacılar sitemizi ziyaret eden başkan adayı Yetişkin, sorunları dinledi ve seçildikten sonra yapılması için tek tek not aldı.

Başkan İsmail Yetişkin, 2024-2029 döneminde yapacağı projeleri de şöyle açıkladı:

Lavanta cenneti Turgut köyüne 300 dönümlük bir Kent Ormanı ile rekreasyon alanı yapacağız.

Mustafa Kemal Atatürk’ün, Seferihisar’a geldiği günü hatırlatmak büyük önderi anmak için, 11 Nisan Kültür Merkezi yapacağız.

Seferihisar ilçemize bir Amfi Tiyatro kazandırarak, halkımızın kültür ve sanat etkinliklerinden maksimum düzeyde keyif almasını sağlayacağız.

7’den 70’e her yaştan kitlenin faydalanabileceği ve pek çok etkinliğin organize edilebileceği Çok Amaçlı Spor Kompleksi kuracağız.

Kaleiçi’nden Teos’a, tütünden mandalinaya, lavantaya Seferihisar’ın tarihini, kültürünü ve halkını en iyi şekilde yansıtacak örnek bir Kent Müzesi yapacağız.

Gençlerimizin çeşitli beceriler kazanabileceği Gençlik Merkezimizi hayata geçireceğiz.

4-12 yaş arasındaki çocuklarımıza; matematik, Türkçe, İngilizce, resim, satranç, akıl ve zekâ oyunları, hızlı okuma, drama, keman, gitar, bale, hafıza geliştirme gibi eğitimler vereceğiz.

Çocuklar ve gençler için Bilim Park projesi ile Doğa ve Uzay Bilimleri uygulamalarını hayata geçireceğiz.

Bir aşevi kurarak, evde kendi yemeğini pişiremeyen yaşlı, engelli, bakıma muhtaç, ihtiyaç sahibi bireylere ve ailelere sıcak yemek hizmeti vereceğiz. Burası taziye evi de olacak.

Trafiğe kapalı bir sokağımızı Çocuk Oyun Sokağı’na dönüştüreceğiz.

Ürkmez, Doğanbey ve Merkez’de kreşler açacağız.

PATİMAMA , Hayvan Mama Tesisi’ni kuracağız.

, Hayvan Mama Tesisi’ni kuracağız. Açık ve kapalı düğün salonu yapacağız.

“Teos Bağ Rotası ve Bilge Ağaç Zeytin Rotası” projelerini hayata geçiriyoruz.

Kamp ve karavan alanı yapacağız.

Turizm rotaları oluşturacağız.

Genç çiftçilere desteği yaygınlaştıracağız.

Akarca’ya sahil rekreasyonu ile çevre düzenlemesi yapacağız.

Ürkmez-Doğanbey bisiklet yolu ve sahil düzenlemeleri hızla yapılacak.

Seferihisar’a atanan kamu personeli için 250 haneli Seferi-Konut projesi başlatacağız.

projesi başlatacağız. Meslek atölyeleri kuracağız.

Olası bir afet için “Afet Parkı” eğitim alanı kuracağız.

Çınarlar Gündüz Bakım Evi ile engelli, yaşlı ve hastalara hizmet vereceğiz.

Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay’a da Seferihisar’ın sorunlarından bahsedince dedi ki;

“Sessiz Şehir ünvanını kazanan Seferihisar’a da İzmir’imizin 30 ilçesine de yatırımlar yapacak sorunlarının çözümü için de maksimum desteği vereceğiz.”

İsmail Yetişkin’e diyorum ki;

5 yıl boyunca bu vaatlerinin en yakın takipçisi olacağım.