‘Sessizlik’ içinde ‘Zamansız’ ilgi

Geçen günlerde İtalyan gazete Libero Quotidiano, “Türk aktör ve yazar. Akyürek’in karizması” başlılığıyla Engin Akyürek ile ilgili bir makale yayımladı. Pietrangelo Buttafuoco tarafından kaleme alınan yazıda, Engin Akyürek’in oyunculuk ve yazarlık yeteneğinden bahsedilerek “Engin Akyürek her anlamda herkesten farklı, iyi kalpli bir adam” ifadeleri kullanılmış. Oyuncunun geçtiğimiz aylarda yine İtalya’da La Biennale Di Venezia’nın çıkardığı tarihi derginin 53 yıl aradan sonra yayınlanan ilk sayısında ‘Kırmızı Bere’ isimli yazısı ve sualtı görselleriyle yer almıştı.

Engin Akyürek, iyi bir oyuncu olmasının yanında iyi de bir yazar. Kafasına Göre Dergisi’nde yayımladığı öykülerden oluşan ‘Sessizlik’ ve ‘Zamansız’ kitaplarını okuyanlar, bu konuda bana hak vereceklerdir. Kitapları, Türkiye’de olduğu kadar yurt dışında da ilgi görüyor. Son olarak, ikinci öykü kitabı ‘Zamansız’ın Fransızca baskısı ‘Nuit Perdue’ adıyla satışa sunuldu. Kitabın İspanyolca baskısı ise, ‘Atemporal’ ismiyle satışa sunulurken Almanca baskısı da yakında tamamlanıyor. Engin Akyürek’in ilk öykü kitabı ‘Sessizlik’in İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, Arapça ve Farsça baskıları bulunuyor.

Engin Akyürek’in bu kadar çok sevilmesindeki en büyük etken, iyi oyunculuğunun ve yazarlığının yanı sıra magazinden uzak yaşantısıyla sadece yapacağı işe odaklanması geliyor.

Mabel Matiz’den ‘Kerem Gibi’ sürprizi

Mabel Matiz, yeni ‘remake’ albümünün ilk şarkısı ‘Kerem Gibi’yi Pose Records etiketiyle yayınladı.

Sözü ve müziği Mabel Matiz’e ait şarkının prodüksiyonu Zafer Tunç Resuloğlu imzası taşıyor. Mabel Matiz, uzun bir süredir ilk 3 albümünden derlediği şarkılarını yeni kayıtlarıyla yayınlayacağı ‘remake’ albümün hazırlığındaydı. 12 şarkıdan oluşan albüm, ‘Aklıselim’ adını taşıyor.

‘Kerem Gibi’, yeni kayıtları ile harika bir çalışma olmuş. Dinleyeni bol olsun.

Türkiye turnesine başladı

Baturay Özdemir, 2025 yılını Türkiye ve Avrupa’yı kapsayan dev bir turneyle karşılıyor.

Hayranlarının yoğun isteği üzerine bu yıl ilk kez Avrupa’da da sahne alacak olan komedyen, Türkiye’nin dört bir yanındaki sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Komedyenin Avrupa turnesi, önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Baturay Özdemir, 29 Ocak’ta İstanbul Grand Pera Emek Sahnesi’nde, 31 Ocak’ta Ankara MEB Şura Salonu’nda, 6 Şubat’ta Bodrum Marmara Koleji AKM’de, 7 Şubat’ta Muğla Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde, 8 Şubat’ta Aydın Şükran Güngör Sahnesi’nde, 17 Şubat’ta Balıkesir Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde, 18 Şubat’ta Bursa DasDas Sahnesi’nde, 21 Şubat’ta Antalya Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde, 25 Şubat’ta Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde, 26 Şubat’ta Gaziantep Şehit Kamil Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde, 27 Şubat’ta Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde ve 28 Şubat’ta ise Adana 01 Burda PGM Sahnesi’nde olacak.