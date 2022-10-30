Seul'deki izdihamı Türk şahitleri AA'ya anlattı 'Şeker içine uyuşturucu konmuş'

Güney Kore'nin başkenti Seul'de Cadılar Bayramı kutlamalarında meydana gelen izdihamın şahitlerinden Türk vatandaşı Rabia Şirin, "Orası bu kadar çok insan için çok fazla küçük bir yer. Kurtulanların üstleri başları yırtık, ayakkabıları yok, topallıyorlardı. Bir tane kızın bacağı kırılmıştı arkadaşının sırtına binip gidiyordu. Çok ilginç, çok korkunçtu." dedi.

İzdihamın şahitlerinden Rabia Şirin, başlangıcından beri olay mahallinde olmadığını, bölgeye vardığında yolların kapatıldığını, çok sayıda polis ve yerde cesetler gördüğünü söyledi.

Ambulansların sürekli olay yerine intikal ettiğini ve doktorların yerde yatanlara kalp mesajı yaptığını belirten Şirin, "Çok sayıda insan vardı, yürümeye bile yer yoktu. Arkadaşım çağırdı diye gitmiştim, gittiğimde olayların çoğu olmuştu, bazılarını hayata döndürmeye çalışıyorlardı. Orası bu kadar çok insan için çok fazla küçük bir yer. Kurtulanların üstleri başları yırtık, ayakkabıları yok, topallıyorlardı. Bir tane kızın bacağı kırılmıştı arkadaşının sırtına binip gidiyordu. Çok ilginç, çok korkunçtu." dedi.

Şirin, etrafta ağlamaların duyulduğunu, arkadaşlarını aramaya gelenlerin olduğunu, kendisinin de arkadaşını aramak için bölgeye gittiğini söyledi.

"Patronum orada verilen hiçbir şeyi yeme, içme dedi"

Seul'de çalışan İrem Ç. ise neredeyse her 10 dakikada bir yalnızca 1 adım yürüyebildiklerini, kalabalık nedeniyle bölgedeki polisin yanına gittiklerini ve orada ceset torbaları gördüklerini anlattı.

Şeker içinde uyuşturucu

Polis tarafından ölülere ilişkin, "Araba çarptı" yanıtı aldıklarını anlatan İrem Ç, "Öğrendik ki bir şeker dağıtılmış ve içine uyuşturucu konmuş. Bu uyuşturucuyu içenler düşmeye başlamış. Zaten birkaç kişi nefes alamayıp yola düştüğü için ezilmiş." diye konuştu.

Normalde de kalabalık olan Itaewon bölgesinin bugün daha kalabalık olduğunu aktaran İrem Ç, "Bugün insanlar kalabalıktan birbirini görmemeye başladı. Bazıları yürüyemediği için binalara tırmanıyordu. İnsanlar yavaş yavaş düşmeye başladı. Bizim giremediğimiz bir kulübün de balkonunun kalabalıktan yıkıldığı söylendi." dedi.

Olay anından sonra Güney Kore'de yasak olmasına rağmen yaralılara müdahale için ilkyardım bilen sivillerden yardım istendiğini aktaran İrem, bölgede taksilerin normalin 5 katı ücret talip ettiğini de anlattı.

İrem Ç, diğer görgü tanıklarının da aktardığı uyuşturucu iddiasına ilişkin, "Kendi patronum beni aradı. 'Sakın orada verilen hiçbir şeyi yeme, içme, sana biri bir şey verirse elini bile sürmeden o ortamdan uzaklaş, Itaewon'da insanlar uyuşturucu yüzünden ölmeye başladı.' dedi. Onun söylemesi üzerine insanların düşmeye başladığını gördük." dedi.

"1 saat önce gezerken gördüğüm birkaç kişiyi 1 saat sonra yerde yatarken gördüm"

Elif İ. de olayın hemen ardından çenesi kilitlenen insanlar gördüğünü, rengi morarmış insanlara kalp masajı yapıldığını anlattı.

Normalde ülkede sivillerin hiçbir şekilde yerde yatanlara yardım yapamayacağını, fakat ambulans ekiplerinin insanlardan yardım istediğini aktaran Elif İ, ambulanslar gelmeye başlayınca ve SMS'le uyarılar yapılınca bölgedekilerin uzaklaşmaya başladığını belirterek, "Yerde yatan bir sürü insana kalp masajı yapıyorlardı. En az 20 kişiyi üzeri örtülü halde gördük. 1 saat önce gezerken gördüğüm, kıyafetlerinden hatırladığım birkaç kişiyi 1 saat sonra yerde yatarken gördüm." diye konuştu.