﻿Icardi Wanda Nara'yı Türk güzelle unuttu. İspanyol basınından flaş iddia

Bir süredir sosyal medyanın en çok konuşulan ünlü ikililerinden biri olan Devrim Özkan ile Mauro Icardi’nin ilişkisi İspanyol basınına gündem oldu.

Ünlü oyuncu Devrim Özkan'ın ünlü futbolcu Mauro Icardi ile ilgili söyledikleri herkesi şaşırtırken; ikilinin nasıl tanıştığı da ortaya çıktı.

Galatasaray’ın PSG isimli takımdan transfer ettiği dünyaca ünlü futbolcu Mauro Icardi, Türkiye’ye geldikten sonra hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara ile yollarını ayırmıştı.

Şimdilerde yalnız olan Mauro Icardi’nin adı ünlü oyuncu Devrim Özkan ile görüntülendi.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi isimli dizide Songül karakterine hayat veren Devrim Özkan, ekranların şimdilerde en çok konuşulan ismi iken; özel yaşamıyla da sıkça gündeme gelen isimler arasındaki yerini geçtiğimiz günlerde sosyal medyada viral hale gelen bir fotoğraf ile geldi.

Fotoğrafta Devrim Özkan ile Mauro Icardi'nin Lucas Torreria'yı aralarına alıp, birbirlerinin parmaklarını tuttuklarının fark edilmesi ikilinin sosyal medyanın en çok konuşulan ünlüleri oldu.

Devrim Özkan’ın konuyla ilgili sorulara verdiği yanıtlarda; “Hepimiz arkadaşız. Gala için geldim, bu konuyu konuşmayalım” ifadelerini kullandı.