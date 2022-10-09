Wanda Nara'yı soyunma odasında kim sıkıştırdı? Taciz eden futbolcuyu açıkladı

Galatasaraylı Mauro Icardi'nin manken ve televizyon yıldızı eşi Wanda Nara, ülkesi Arjantin'de çarpıcı bir taciz iddiasıyla gündeme geldi.

Wanda Nara, ülkesinde jüri üyeliği yaptığı televizyon programında kendisini taciz eden futbolcuyu açıkladı.

Arjantin'de büyük olay yaratan açıklamaya göre Wanda Nara'yı Icardi İnter'de oynarken takım arkadayı Dani Osvaldo soyunma odasında sıkıştırmış.

Nara, "Dani Osvaldo, stadyumdaki VIP odada beni etkilemeye çalıştı. Aşkını ilan etti ve asıldı. Soyunma odasında da sıkıştırdı ve taciz etti" dedi.

Nara'nın olayın yaşandığını iddia ettiği yıllarda Icardi ve Osvaldo, bir maçta saha içinde gerginlik yaşamıştı.