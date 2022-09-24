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  • Wanda Nara'nın ayrılık anlaşması Galatasaraylı yıldız Icardi'nin servetine mâl oldu

Wanda Nara'nın ayrılık anlaşması Galatasaraylı yıldız Icardi'nin servetine mâl oldu

Böyle ayrılık anlaşması görülmedi. Wanda Nara ile Icardi arasında imzalanan sözleşme "Yok artık" dedirtti

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 18:35
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Dünya gündemine bomba gibi düşen Icardi Wanda Nara ayrılığında inanılmaz ayrılık anlaşması ortaya çıktı

Wanda Nara'nın ayrılık anlaşması Galatasaraylı yıldız Icardi'nin servetine mâl oldu
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Mauro Icardi’nin menajerliğini de yapan eşi Wanda Nara, dün gece yıldız oyuncuyla ayrıldıklarını sosyal medya aracılığıyla duyurmuştu.

Ayrılık sonrasında ikili arasında 2021 yılında imzalandığı iddia edilen bir anlaşma gündeme oturdu.

TyC Sports’un haberine göre, yıldız oyuncu ve eşi arasında varılan anlaşma dahilinde Mauro Icardi’nin konutları da dahil olmak üzere tüm mal varlığı ve şimdiki ve gelecekte imzalayacağı tüm sözleşmelerin hakları, 2050 yılına kadar Wanda Nara’ya aktarıldı.  

Arjantinli oyuncunun eşine aktardığı mal varlığı içinde Milano’daki lüks bir daire ve Como Gölü üzerinde bir ev de bulunuyor.    

AYRILIK NASIL YAŞANDI

Wanda Nara, dün gece kişisel Instagram sayfasında yaptığı açıklama ile ilişkiye son verdiğini belirtmişti. Yıldız oyuncunun eşi, yaptığı paylaşımda "Bu anı yaşamak benim için acı verici. Ancak yaşananlar ve medya spekülasyonları göze alındığında bunun benden duyulmasını tercih ederim. Bu ayrılık hakkında herhangi bir ayrıntı vermeyeceğim. Lütfen, sadece benim için değil çocuklarımız için de anlayış rica ediyorum" demişti.  

Bu, ikili arasında yaşanan ilk ayrılık değildi. 2021’in sonunda Wanda Nara, evlilik dışı bir ilişkisi olduğu açığa çıkan Mauro Icardi ile ayrıldığını açıklamıştı. Arjantinli oyuncunun sosyal medya üzerinden özür dilemesi sonrası çift tekrar bir araya gelmişti. Bu olaydan bir süre sonra ise Arjantin basınında Wanda Nara’nın, Icardi’nin korumasıyla bir ilişkisi olduğu iddia edilmişti.

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