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Ülkenin derdine bakın. Sevgilisinden ayrılan gençlerin travmaları için 4 milyon dolar harcayacaklar

Yeni Zelanda'da hükümet, ülkede sevgilisinden ayrılan gençlerin ayrılık sürecindeki travmaları kolay atlatabilmesi için 3 yıl içerisinde 4 milyon dolar harcamayı planlıyor.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 17:12
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Sevgilisinden ayrılan gençler için 4 milyon dolar ayırdılar

Ülkenin derdine bakın. Sevgilisinden ayrılan gençlerin travmaları için 4 milyon dolar harcayacaklar
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Yeni Zelanda hükümeti, ilişkisi henüz biten gençlerin acılarını hafifletmek amacıyla 'Love Better' (Daha İyi Sev) isimli kampanya başlattı.

Sosyal Kalkınma ve İstihdam Bakan Yardımcısı Priyanca Radhakrishnan, "Yaklaşık 1200'den fazla genç, erken aşk ve incinme deneyimleriyle başa çıkmak için desteğe ihtiyaçları olduğunu bize bildirdi" ifadesini kullandı.

Sputnik’te yer alan habere göre, Radhakrishnan, kampanya kapsamında 3 yıl içerisinde 4 milyon dolar harcanmasının planlandığını söyledi.

Ayrılıkların, gençler arasında atlatılması zor bir imtihan olduğunu kaydeden Radhakrishnan, "Bu kampanya, diğer gençlere kendi güçlerini, öz değerlerini ve dirençlerini geliştirmelerinde ilham olabilir" ifadesini kullandı.

GENÇLERİN GELECEKLERİNE OLUMLU KATKI

Radhakrishnan, kampanyanın, gençlerin gelecekteki ilişkilerine olumlu katkı sunmayı amaçladığını vurguladı.

Kampanyanın, aile içi ve cinsel şiddetle mücadeleye yönelik daha geniş bir stratejinin parçası olduğunu vurgulayan Radhakrishnan, "Bu yönde, utanç verici istatistikler var. Bu döngüyü kırmamız için bu konuya daha yenilikçi yaklaşmamız gerekiyor" diye konuştu.

AİLE İÇİ ŞİDDET

Adalet Bakanlığı'na göre, Yeni Zelanda'da, her yıl 100 binden fazla aile içi şiddet vakası soruşturuluyor. Yeni Zelanda'da 2020'de polise 9 bin 723 cinsel şiddet ihbarı gelirken, ihbar edenlerin yaklaşık yarısı olay sırasında 18 yaşın altında olduğu belirtiliyor. 

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