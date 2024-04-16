Sevgilisinin takip ettiği kadınların hesaplarını tek tek not alıp inceledi

Kaynak: Haber Merkezi
Sevgilisinin takip ettiği kadınların hesaplarını tek tek not alıp inceledi
Genç kadın, aile evinde geçmişe dair bulduğu bir kağıtla sosyal medyada ilgi uyandırdı. Lise dönemindeki sevgilisinin takip ettiği kadınların hesabını kağıda not eden kadın, 172 tane hesaba uygulamalar kullanarak detaylıca göz attığını belirtti.

Bir genç kadın, geçmişe dönük bir keşif yaparak sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Aile evindeki anılarının olduğu kutuyu karıştırırken bulduğu bir kağıtla ilgili video çeken kadın, izleyenleri şaşırttı. Bulduğu kağıtta, lise zamanındaki sevgilisinin sosyal medyada takip ettiği kadınların hesaplarını tek tek not aldığını gösteriyordu. Kadın, not aldığı 172 hesaba uygulamalar kullanarak detaylıca baktığını belirtti. İzleyiciler, kadının bu detaylı araştırmasına şaşkınlıkla karşılık verdi ve videoya yoğun ilgi gösterdi.

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