Sevilen o özellik hem telefondan hem de bilgisayardan kaldırılıyor

Apple Siri’ye rakip olarak duyurulan Windows’un asistanı Cortana, o dönem sanal asistanların artan popülaritesine bir cevap olarak ortaya çıkmıştı. Ancak özellik bazı kesimlerden beklediği ilgiyi toplayamadı. 2021’de iOS ve Android‘deki uygulamaları geri çekildi.

ShiftDelete.net’te yer alan habere göre; Cortana, Siri ve Google Asistan gibi oyuncularla rekabetle karşı karşıya kaldı ve önemli bir pazar payı elde etmekte zorlandı. Cortana’nın sınırlamalarının farkına varan Microsoft, dikkatini yapay zeka destekli asistanlara çevirdi.

Microsoft yapay zekaya büyük yatırımlar yaparken Bing Chat ve kişiselleştirilmiş yardım için geliştirilen Microsoft 365 / Windows Copilot uygulamaları bulunuyor.

Windows’un asistan konusunda farklı bir tarafa dikkat çektiğini belirtelim. Cortana iptal edilmiş olsa da, yakın zamanda Windows 11 için piyasaya sürülen Copilot öne çıkıyor. Bu araç, işletim sistemine entegre edilecek ve kullanıcılara sesli yardım sunacak.