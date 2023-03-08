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Sevilla'nın Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu

Fenerbahçe, yarın Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile karşılaşacak. Temsilcimizin rakibi Sevilla, maç kadrosunu açıkladı.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 23:37
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Sevilla Fenerbahçe maçı kadrosunu açıkladı

Sevilla'nın Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe'nin rakibi olan Sevilla, yarın oynanacak ilk maçın 20 kişilik kadrosunu duyurdu.

Sevilla'da sakatlık sorunları olan defans oyuncuları Marcao, Karim Rekik ve bugün takımla antrenmanlara başlayan Löic Bade, kadroda yer almadı.

İşte Sevilla'nın Fenerbahçe maçı kadrosu;

Kaleciler: Yassine Bounou, Marko Dmitrovic, Alberto Flores

Defans: Marcos Acuna, Nemanja Gudelj, Nianzou Kouassi, Gonzalo Montiel, Alex Telles, Jesus Navas

Orta Saha: Joan Jordan, Manu Bueno, Ivan Rakitic, Oliver Torres, Fernandez Saenz de la Torre (Suso), Fernando Mouta, Erik Lamela

Forvet: Lucas Ocampos, Youssef En-Nesyri, Rafael Mir, Bryan Gil

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