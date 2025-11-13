Sevilla, geçen yıl yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye gönderdiği Youssef En-Nesyri'nin durumunu yakından takip ediyor. AS'ta yer alan habere göre; Sevilla'nın, En-Nesyri için sonraki satışından kar hakkı bulunduğunu belirtildi.

İspanyol basınında çıkan haberlerde, En-Nesyri için son dönemde Suudi Arabistan haberlerinin gündeme geldiği ve Faslı futbolcu için 40-50 milyon euro gibi rakamların konuşulduğu hatırlatıldı.

YOUSSEF EN-NESYRI'DEN GELECEK PAY BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR

Sevilla'nın, En-Nesyri için durumu yakından takip ettiği ve 28 yaşındaki futbolcunun 40 milyon euro gibi bir bonservisle satılması halinde kasasına yaklaşık 3 milyon euro gibi bir rakam koyabileceği aktarıldı.

İspanyol ekibinin son dönemde hassas bir mali durumu olduğu ve En-Nesyri'den gelecek olası payın oldukça önemli olduğu vurgulandı.

