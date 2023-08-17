Sevilla'nın hayalleri üst direğe takıldı. Fatih Saboviç Manchester City zaferini yazdı

Fatih Saboviç / Yeniçağ

Inter'i İstanbul'da 1-0 yenerek Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşan 1 milyar 250 bin Euro kadro değerine sahip Manchester City, UEFA Avrupa Ligi finalinde Roma'yı penaltılarda 4-1'le geçen 211 milyon Euro'luk Sevilla ile karşılaşıyordu.

Peri masalları yazmaya alışkın olan Sevilla, kendi bütçesinin 5 katı olan rakibiyle yaptığı mücadelede yine benzer bir senaryonun olurunu kovalayacaktı.

RAKİBE HİÇ FIRSAT VERMEDİLER

Geçmişte tam 7 kez UEFA Avrupa Ligi zaferi yaşayan Endülüs ekibi; 6 Süper Kupa finalinde ise 1 kez gülüp 5 defa mağlup olmuştu. Manchester City, Yunanistan'da kupaya ulaşmayı kafaya koymuş bir imaj çizerek başladı 90 dakikaya...

Topun ve oyunun hakimiyetini sağlayan City, Sevilla'nın üzerine sayısız atak geliştirmek niyetindeydi ancak İspanyollar da blok/set savunmasını çok iyi yapıyor, rakibini ara hatlara kaçırmıyordu.

CITY, TEHLİKELİ GELSE DE...

Bir yanda Haaland, Grealish ve Foden gibi Ada'nın yıldızları, diğer tarafta Rakitiç, Lamela, En-Nesyri gibi görece 'mütevazı' yıldızlar sahne almıştı Atina'da... City, sık sık hem orta gövde üzerinden rakibinin üzerine, hedefe -kaleye- gitmeye çabalıyordu; hem de ceza sahası yayına yatay olarak atılan yan toplarla yürekleri ağza getirmeyi ihmal etmiyordu.

Ancak dakikalar 24'ü gösterdiğinde beklenmedik bir akın geldi. Sevilla kontratağa kalktı ve soldan Marcos Acuna'nın ortasında En-Nesyri muhteşem bir kafa vuruşuyla City'yi avladı: 0-1.

KALENİN ÖNÜNE OTOBÜSÜ ÇEKTİLER

Futbolda artık dillere pelesenk olan, "Kalenin önüne otobüsü çekme" deyimi, Endülüs ekibi Sevilla sayesinde bir kez daha can buldu. Haaland'ı ve ona giden pas kanallarını iyi kilitlemeyi başaran Sevilla defansı, rakibin pek çok şutunu da blokladı, kaleye ulaşmasına dahi izin vermeden tehlikeleri sindirdi.

İlk yarı sona erdiğinde iki takımın da 4'er gol girişimi vardı ancak en dikkat çekici istatistiklerden biri Manchester ekibinin 13, Sevilla'nın sadece 1 kez faule maruz kalmasıydı. İspanyollar, rakiplerini durdurmanın yollarından birini sertlik ve sık yaptıkları fauller ile oyun temposunu düşürmekte bulmuştu.

SEVILLA'DAN 'GERİLLA ATAKLAR'

Grealish, Foden gibi hızlı ayakların verdiği katkılarla pas oyununa dayalı olgunlaşmış atakları tercih eden Manchester City karşısında Sevilla, 'gerilla ataklar' yaparak rakibini hızıyla vurdu.

İkinci devreye görece daha tempolu ve olgun bir futbolla başlayan taraf Sevilla oldu. Ancak klasik Guardiola tarzı olarak City, topu ayağında tutmayı, topla oynamayı büyük bir öncelik olarak görüyordu, yine...

TAKIM BOYU 25-30 METRELERDE...

Manchester City ikinci yarının başlangıcında bir kez daha takım boyunu 25-30 metrelere indirdi. Bu baskı yine kontratak yemelerine sebep oldu. 48. dakikada gelişen kontra sonrası kaleci Ederson'la karşı karşıya kalan En-Nesyri topu kalecinin üzerine nişanladı ve Sevilla tarafı bu pozisyonun gol olmamasıyla, çok büyük hayal kırıklığı yaşadı. Maçın gidişatını ve momentumu, iki takım açısından da net şekilde değiştirebilecek etkideki bir pozisyondu...

CAMPOS İÇERİ, HAALAND DIŞARI!

Maçta 60 dakika geride kalırken, 45'ten itibaren sahaya damga vuran isim ileriye yaptığı akınlarla Sevillalı Campos oldu. Manchester City'nin yıldızı Haaland'ın ise adı dahi 'okunmadı' o anlara dek... Kendinden emin, ne yaptığını bilen, daha soğukkanlı gözüken -skor avantajının da etkisiyle- taraf Endülüs temsilcisiydi.

Bir sağdan bir soldan ataklar geliştiren Sevilla, net fırsatlar yakalasa da ikinci golü bir türlü bulamadı...

VE 63'TE PERDEYİ ARALADILAR...

Tam sular durulmuş gibi gözükürken soldan gelişen atakta Manchester City, 6 pasa kesilen ortaya harika bir kafa vuruşu yapan Cole Palmer ile gol perdesini aralayıp, tabelayı eşitledi: 1-1. Golün ardından oyunu ilk yarının son 10 dakikasına çeviren İngilizler, Sevilla'yı kendi yarı alanının yarısından bile çıkarmadı.

Rakip kaleyi ablukaya alan City, 80. dakikaya kadar İspanyollara nefes dahi aldırmadı. Kalan süreçte Guardiola'nın ekibi her şeyi denemesine rağmen eşitlik bozulmadı ve 1-1 ile direkt penaltı atışlarına gidildi.

HAYALLER ÜST DİREĞE TAKILDI

Seri penaltılarda Manchester City zafere uzanan taraf oldu. 5 penaltının 5'ini de gole çeviren İngilizler, Gudelj'in Sevilla adına son penaltıyı üst direğe nişanlaması sonrası zafere ulaştı. Teknik direktör Pep Guardiola, City ile ilk kez Süper Kupa kaldırmayı başardı.

İşte penaltı atışlarını gole çeviren isimler;

MANCHESTER CITY

Haaland +

Alvarez +

Kovacic +

Grealish +

Walker +

SEVILLA

Ocampos +

Rafamir +

Rakitic +

Montiel +

Gudelj -