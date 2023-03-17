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Jorge Sampaoli: İlk yarı Fenerbahçe, ikinci yarıyı biz kazandık

Sevilla teknik direktörü Jorge Sampaoli, flaş açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 00:04
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Sevilla'nın hocasından flaş açıklamalar

Jorge Sampaoli: İlk yarı Fenerbahçe, ikinci yarıyı biz kazandık
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Sevilla Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu.

Turu geçmeyi hak ettiklerini belirten Jorge Sampaoli, “Burada oynamak çok zordu ama iyi reaksiyon verdik. İlk yarıyı penaltıdan yediğimiz gol sonucunda geride kapattık. İkinci yarı daha iyi bir performans sergiledik. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Turu geçmek için her şeyi denedik” dedi.

"KALİTEMİZİ GÖSTERMELİYİZ"
Arjantinli teknik adam ligdeki performanslarının sorulması üzerine ise “Tabii ki çok zor bir durumdan çıktık. Bugün iyi oynamak zorundaydık. Fenerbahçe çok iyi bir takım. Bu turda iyi oynadığımızı ve hedefimizi gerçekleştirebildiğimizi söyleyebilirim. Lig maçlarında da bu şekilde oynayarak kalitemizi göstermeliyiz. Bu performansımızı lige de yansıtmalıyız” ifadelerini kullandı.

"İLK YARI FENERBAHÇE KAZANDI"
Jorge Sampaoli, "İki takım arasında oynanan 4 devre sonunda kaçını siz, kaçını Jorge Jesus kazandı" sorusuna, "İlk yarıları Fenerbahçe, ikinci yarıları biz kazandık. 2-2 diyebiliriz." diye yanıt verdi.

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