T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bugün tweet attı

“Seviyorsan git evlen bence… ????”

Çok tatlı ve masum bir cümle.

Altına da hashtag açılmış; #AileYılı

Biliyorsunuz 2025 aile yılı ilan edildi. Kulağa güzel geliyor.

Ama davulun sesi uzaktan hoş gelir…

Hatırlarsanız 2024 emekli yılıydı. 2024 başında bunu duyunca emeklilerde bir neşe ve sevinç hakimdi. Sonrasında yoksulluğun ve geçinememenin doruklarını yaşayan emekliler, emekli yılı ilan edildiğine pişman oldu.

Şimdi de 2025 aile yılı ilan edildi. Geçen yılın sahibi emeklilerin halini görünce bir korktum açıkçası aileler adına.

Aile yılımıza başladık. Bomba haberler peş peşe geliyor.

1. İlk haberler maaş zammı oldu.

Cücük kadar maaşlar geldi… Asgari ücrete 30% zam, memurlara akademisyenlere 11-12% zam.

Özel sektörde beyaz yakalılar da yakın zamlar aldı. Zaten çoğu asgari ücrete veya birkaç bin TL üstüne çalışıyor

Millet kıt kanaat geçiniyordu – artık Survivor’a dönüştük. Hayatta kalmaya çalışıyoruz. Millet adadan ilk kim ayrılacak diye izler oldu çevreyi.

İnsanlar en temel ihtiyaçlarını, karnını doyurmayı ve başını sokacak bir yer bulmayı kendine amaç edinmiş ve onu bile zor yapıyoruz.

2. Aradığımız maliye politikasına ulaşamadık

Bir kamuda tasarruf bir şeysi duyuruldu, sonra kayboldu gitti. Mehmet Şimşek beyefendiden yıllardır maliye politikası bekliyoruz ama ağam henüz lütuf buyurup da bir politika oluşturamadı.

Anca varsa yoksa işçiye, memura, emekliye, beyaz yakalının yakasına yapışıldı. Zenginden, servet sahibinden, konut ağalarından vergi alamayınca millet dolaylı vergilere boğuldu.

Ülkede hala birileri üç kuruşa çalışan asgari ücretlinin, emekçinin, milletin harcamasını kısarak enflasyonla mücadele edebileceğimizi zannediyor. Allah akıl fikir versin ne deyim.

3. Ortada para yok, enflasyon zamları geldi

İnsanlar 3 kuruş zam aldı. Ev sahibi “abi enflasyon oranında zam” diye telefon açtı.

Kardeşim insanların aldığı maaş zammı 11%-12%. Ev kiraları enflasyon oranında 45% üstünde zamlandı.

Aileler markete gitti. Her şeyde zam var.

Verirken kaşıkla, alırken kepçeyle dayandılar ailelerin kapısına.

Harcamalarımıza enflasyon oranında zam geldi. Maaşlara cücük kadar.

Evet şimdilik bu kadar.

2025 aile yılı olacakken, yoksulluk yılı oldu. Sonumuz hayrolsun.

Sakın seneye gençlik yılı ilan etmeyin. Bari gençlere kıymayın kardeşim.

Bakanlığın vesilesiyle 14 Şubat sevgililer gününüzü de kutlayalım. ‘Seviyorsan git evlen bence’ denmiş.

Bence de genç kardeşim. Seviyorsan git evlen.

Evlen de en kötü araba 1 milyon TL olmuş. En kötü ev 3 milyon TL olmuş. Millet karnını zor doyuruyor…

Evlen demek kolay. Yine bizim köyden bir sözle bitireyim kibarlaştırarak. Bekara kadın boşamak kolay.

Bakanlığa da ‘evlen’ demek kolay olmuş.