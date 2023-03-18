Şevki Yılmaz’dan skandal hutbe: Halkın vergileri ile yapılan köprü ve hastanelerin günahları sileceğini söyledi

Kocaeli’de bir camide hutbe veren Yeni Akit yazarı ve Refah Partisi eski Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, yurttaşların oyları ile yapılan hizmetin günahları sildiğini söyledi. "Yaptığınız boğaz köprüleri, yaptığınız devasa hastaneler, hızlı trenler. Yeter ki Allah’ın kullarına hizmet edin. Hepsi günahlarını silecek” ifadelerini kullanan Yılmaz, “kürtçülük" yapanların, "alim katillerine” yol verenlerin zulme ortak olduğunu söyledi.

Nokta Gazetesi'nden Serhat Güneş'in haberine göre, geçen hafta Cuma Günü Başiskele Yuvacık’ta bulunan bir mescitte hutbe veren Yılmaz, hutbeyi dinleyen bir belediye başkanı üzerinden örnek vererek, ona verilen desteklerin günahları siliğini söyledi.

Yılmaz konuşmasında, “Günahlarınızı papa silmez, silemez. Papaz yok bizim dinimizde. ‘Şeyhe gidince günahım silinecek’ kendi günahını silsin önce. Günahı silecek tek bir ilaç var; Allah. Her iyilik günah siler. Hem de başka ayette günahları sevaba çevirerek. İyilik yapan toplum, iyilik yapan kişiler ne kadar günahı olursa olsun, kul hakkı hariç. Yoldaki taşı kaldırsa günahı silinir. Arabada büyüğüne yer açtın günah siliniyor. Komşuna iyilik yaptın günah siliniyor. Belediye başkanı burada. Yol yaptı iyiliğini siliyor. Yalnız onun mu? Vallahi onu destekleyen hepsinin. Ayet var. İyiliğe yol veren nasibini alır. Yaptığınız boğaz köprüleri, yaptığınız devasa hastaneler, hızlı trenler. Yeter ki Allah’ın kullarına hizmet edin. Hepsi günahlarını silecek” ifadelerini kullandı.

Yılmaz konuşmasının devamında ise “Ama zalimlere yol verenler, hainlere yol verenler, inanç düşmanlarına yol verenler, Kürtçülüklere teröriste yol verenler. Türkçülükle teröriste yol verenler. Zulmün yolunu açanlar onu işlemiş gibidir. Aklınızı başınıza alın. Kürtçülük dinin önüne geçmiş. Gidiyorlar anasının babasının katiline. Bir sürü alimin katiline. Doğuyu cehenneme çevirene. Kürttür diyor olabilir” şeklinde konuştu.