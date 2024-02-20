Meral Akşener'den Atatürk'e 'Selanik dönmesi' diyen Şevki Yılmaz ve sırıtan Halil Konakçı için çağrı

Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığıyla tanınan eski Refah Partili milletvekili Şevki Yılmaz’ın yaptığı 2 farklı konuşma tüm Türkiye’de gündem olurken çok büyük tepki aldı.

Yılmaz, önce Osmanlı hanedanının soyundan gelen Berna Sultan Osmanoğlu, İstanbul’da düzenlenen düğün töreninde yaptığı konuşmada skandal ifadeler kullanarak, ‘‘Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum’’ ifadelerini kullandı.

Şevki Yılmaz daha sonra ise Atatürk’e ve Cumhuriyet’e hakaretlerine devam etti. Yılmaz’ın bu sefer de “Selanik’ten gelen dönme” dedikten sonra beddua ettiği görüldü. O sırada Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı bir kamu görevlisi olan İmam Halil Konakçı başta olmak üzere diğer davetliler de “Amin” dedi.

Bedduaya eşlik eden Konakçı’nın, “Amin” derken sırıtması gözlerden kaçmadı.

MERAL AKŞENER'DEN ÇOK SERT TEPKİ

İYİ Parti lideri Meral Akşener de bu görüntüler üzerine Şevki Yılmaz ve Halil Konakçı’ya çok sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Meral Akşener, ‘‘Kirli zihniyetlerine yüce dinimizi alet eden bu ahlaksızlar, Atatürkümüzün gölgesinden bile korkan bu hazımsızlar, Sözde devlet görevlisi olan bu şarlatanlar; şimdiye kadar her türlü şey oldular da bir tek insan olamadılar! O yüzden sadece tutuklanmaları değil, acilen tedavi de edilmeleri lazım. Türk milletinin iradesine, vatanına, Cumhuriyetine ve Atatürk’üne hainlik eden bu alçakların bir an önce hak ettikleri yere gönderilmesi lazım!’’ ifadelerini kullandı.

ÜMİT ÖZDAĞ DA TEPKİ GÖSTERDİ

Özdağ söz konusu sözlere şu ifadelerle tepki gösterdi:

‘Şevki Yılmaz, Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum diyerek Atatürk ve TBMM’ne hakaret etmiştir. Bu adama derhal dava açılmaz ise Cumhuriyetin savcısı kalmamış demektir: Şevki umarım bir yerde karşılaşırız. Sana soylunun soysuzun kim olduğunu gösteririm. Bu arada düğünü yapan Osmanlı ailesi de bunun gibi adamları düğünlerine davet ederek sürülmeyi hak ettiklerini bir kez daha göstermişler.'

ŞEVKİ YILMAZ’IN GEÇMİŞİ SKANDALLARLA DOLU

‘‘Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum’’ sözleriyle tepki çeken Şevki Yılmaz geçmiş dönemdeki skandallarıyla da hep gündemde olmuştu.

Milli Görüş'ün önemli isimlerinden biri olarak gösterilen Şevki Yılmaz, habervaktim.com'da kaleme aldığı yazısında dikkat çeken bir çağrı yamış, "Milletimiz vatandaşlık görevini yerine getirdi! Sıra İktidarımızda!" diyerek FETÖ’cülere af çağrısında bulunmuştu.

Yılmaz, "İftiraya dayalı itiraflarla; işinden, aşından hatta eşinden edilen, ceza yiyen fetözede mağdurları kardeşlerimizden özür dilenerek tüm sosyal hakları acilen iade edilmelidir!

Ayrıca din istismarıyla ve uyduruk rüyalarla aldatılan cezaevlerinde vardiyalı yatmaya devam eden çoğunluğunu hanımların oluşturduğu “ibadet bölümü” dediğimiz mahkûmlara da mutlaka af çıkarılarak devlet millet kaynaşması yeniden sağlanmalıdır!" ifadelerini kullanmıştı.

SKANDAL HUTBE

Kocaeli’de geçmiş dönemde bir camide hutbe veren Şevki Yılmaz, yurttaşların oyları ile yapılan hizmetin günahları sildiğini söylemişti. "Yaptığınız boğaz köprüleri, yaptığınız devasa hastaneler, hızlı trenler. Yeter ki Allah’ın kullarına hizmet edin. Hepsi günahlarını silecek” ifadelerini kullanan Yılmaz, “kürtçülük" yapanların, "alim katillerine” yol verenlerin zulme ortak olduğunu söylemişti.

ATATÜRK’E HAKARETLERİ BİTMEK BİLMİYOR

Atatürk’e hakaret suçlamasıyla defalarca yargılanan Yılmaz, Çanakkale Zaferi ile ilgili attığı tivitlerde, Padişah Meclisi’nin onayladığı Sevr Anlaşması ile ülkenin parçalara bölündüğü gerçeğini bir kenara bırakıp tüm savaşlardan galip gelindiği halde kalelerin bir bir geçildiğini ilmi, fikri, iktisadi ve siyasi yollarla işgal edildiğini öne sürdü. Şevki Yılmaz, “İhanete çanak tutan çakma kahramanlar” sözleriyle de Atatürk’e hakaret etmişti.

HALİL KONAKÇI’NIN HRİSTİYAN TARİKATLARLA BAĞLANTISI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Şevki Yılmaz’ın Atatürk’e bedduasına sırıtarak ‘Amin’ diyen Halil Konakçı’ya da çok büyük tepki gösterildi.

Yeniçağ yazarı Fatih Ergin’in ortaya çıkardığı skandalda Halil Konakçı’nın Hristiyan tarikatlarla olan bağı gözler önüne serilmişti.

Ergin, Halil Konakçı’nın Diyanet’e girmesi için özel bir tarikat tarafından yetiştirildiğini belirterek, 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası 'terör örgütleri adına suç işlediği ve casusluk yaptığı' iddiasıyla tutuklanan Rahip Brunson ve kilise ile iletişimde olduğunu iddia etti. Fatih Ergin, ayrıca Halil Konakçı’nın Hristiyan tarikatı Mormonların azizleriyle de ilişkisi olduğunu iddia ederek, “Halil Konakçı İzmir'de Rahip Brunson ve kilise ile kontaktaydı. Gizemli Hristiyan tarikatı Mormonların azizleriyle de ciddi ilişkileri vardı. Brunson'un da Mormonlar ile bağı ortaya çıkmıştı. Mormonlar'ın FETÖ ile de bağlantısı vardı. Türkiye'deki Mormonlar CIA için çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

HALİL KONAKÇI'NIN ŞEVKİ YILMAZ’LA OLAN BAĞI ESKİYE DAYANIYOR

Ergin, Konakçı’nın Rize’de bir cemaate ait medresede Diyanet’e yerleştirilmek için yetiştirildiğini belirterek “Halil Konakçı'yı kapatılan RP'nin meşhur eski milletvekili Şevki Yılmaz Rize'ye götürdü ve orada bir cemaatin Seyit Fethi adlı özel grubuna ait medresesinde özel yetiştirildi. Birkaç yıl önce medreselerden icazet alan binlerce kişinin imam atanmasıyla Diyanet'e yerleştirildi. İşte halka sürekli kışkırtıcı vaazlarda bulunan, milli sinir uçlarımıza dokunan ve polis korumasıyla gezen Konakçı'nın arka plandaki gizli geçmişi! Lawrence rolünü anladınız mı şimdi? Bu bilgiler yetmezse, Konakçı'ya başka bilgiler de verebilirim ama mahkemede!” ifadelerini kullanmıştı.

ATATÜRK DEVRİMLERİNİ YIKMAK İÇİN ANT İÇMİŞTİ

İmam Halil Konakçı daha önce de yaptığı skandal konuşmalarla sık sık gündeme gelmişti.

Konakçı geçtiğimiz yıl Bursa'da verdiği bir vaazda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Söyleyin bana İslam'ın merkezi neresi? İslam'ın söz sahibi, makamı kim? Anladınız mı şimdi niye kaldırdılar, niye lağvettiler o makamı 100 yıl önce? Çıksın bir şarkıcı parçası Adem Aleyhisselam''a 'cahil' diyebilsin diye bu makamı kaldırdılar.

"BUNUN İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Eğer o makam bugün kaim olsaydı bir kimse bile bugün konuşup Allah''ın indinde imam bile olsa söz sahibi olamazdı. Allah o makamı geri getirsin bize. Bunun için çalışacağız. Ah İslam kaim olsaydı, ah bu dinin bir başı bir sahibi olsaydı... Bu dini sahipsiz bıraktılar, kafalarına göre at koşturmaya başladılar.

İşte o sahip olsaydı çıkıp da ne Hz. Meryem''e, ne Adem''e ne Havva''ya, ne Resullullah Aleyhisselam''a, ne şeriata, ne Kuran''a, ne başörtüsüne, ne çarşafa, ne sarığa, ne minareye kimse konuşamazdı. Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş. İslam adına istiyoruz."

HATAY’I ARAP YURDU İLAN ETTİ

Konakçı tepki çeken başka bir konuşmasında ise;

‘‘Hatay’ın çoğunluğu Arap’tır. Kürt ve Arap kardeşlerimiz var orada. Hala da öyle. O zaman da öyleydi. 1938’e kadar Fransız işgalindeydi. Sınırın içinde mi kalsın dışında mı kalsın tartışmaları vardı. Ezan yasağı 1932’de geldi. Fransızlar, ezanı Hatay’daki Müslüman köylerinde, camilerinde yasaklamadılar. Yine Fransız işgalindeki Hatay merkezinde, köylerinde ezan ‘Allahü ekber’ diye okundu 1938’e kadar. 1938’de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız’ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar’’ ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözler üzerine Halil Konakçı sosyal medya üzerinden yoğun eleştiri almış, akıllara Kadir Mısıroğlu’nun ''Keşke Yunan galip gelseydi. Ne Hilafet yıkılırdı, ne Şeriat kaldırılırdı, ne Medrese lağvedilirdi, ne hocalar asılırdı, hiçbiri olmazdı'' sözleri gelmişti.