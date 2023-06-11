Şevval Şahin'den kımızı bikinisi ile muhteşem fotoğraflar

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile tatile çıktı. Ünlü model kırmızı bikinisiyle kusursuz vücudunu gözler önüne serince nefes kesen pozlar ortaya çıktı.

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Şevval Şahin'den kımızı bikinisi ile muhteşem fotoğraflar 1

Miss Türkiye 2018 birincisi model Şevval Şahin, işletmeci sevgilisi Murat Kazancıoğlu ve arkadaşları ile tatile gitti.

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Şevval Şahin'den kımızı bikinisi ile muhteşem fotoğraflar 2

Sandal ile Azmak nehrinde keyifli anlar geçiren Şahin, sallanarak nehre atladı.

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Şevval Şahin'den kımızı bikinisi ile muhteşem fotoğraflar 3

Ünlü ismin bikinili pozları nefes keserken, kusursuz vücudunu gözler önüne seren Şahin'e çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

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Şevval Şahin'den kımızı bikinisi ile muhteşem fotoğraflar 4

İşte Şevval Şahin'in o pozları...

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Şevval Şahin'den kımızı bikinisi ile muhteşem fotoğraflar 5
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Şevval Şahin'den kımızı bikinisi ile muhteşem fotoğraflar 6
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Şevval Şahin'den kımızı bikinisi ile muhteşem fotoğraflar 7
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Şevval Şahin'den kımızı bikinisi ile muhteşem fotoğraflar 8
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Şevval Şahin'den kımızı bikinisi ile muhteşem fotoğraflar 9
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Şevval Şahin'den kımızı bikinisi ile muhteşem fotoğraflar 10
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Şevval Şahin'den kımızı bikinisi ile muhteşem fotoğraflar 11
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Şevval Şahin'den kımızı bikinisi ile muhteşem fotoğraflar 12
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Şevval Şahin'den kımızı bikinisi ile muhteşem fotoğraflar 13
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Şevval Şahin'den kımızı bikinisi ile muhteşem fotoğraflar 14
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Şevval Şahin'den kımızı bikinisi ile muhteşem fotoğraflar 15
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Şevval Şahin'den kımızı bikinisi ile muhteşem fotoğraflar 16
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Şevval Şahin'den kımızı bikinisi ile muhteşem fotoğraflar 17
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Şevval Şahin'den kımızı bikinisi ile muhteşem fotoğraflar 18
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Şevval Şahin'den kımızı bikinisi ile muhteşem fotoğraflar 19
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Şevval Şahin'den kımızı bikinisi ile muhteşem fotoğraflar 20
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Şevval Şahin'den kımızı bikinisi ile muhteşem fotoğraflar 21
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Şevval Şahin'den kımızı bikinisi ile muhteşem fotoğraflar 22
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Şevval Şahin'den kımızı bikinisi ile muhteşem fotoğraflar 23
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Şevval Şahin'den kımızı bikinisi ile muhteşem fotoğraflar 24
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Şevval Şahin'den kımızı bikinisi ile muhteşem fotoğraflar 25
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