Türkiye Güzeli Şevval Şahin denizde romantik anlar yaşadı

Editör: Özlem KIRAL
2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin'in Bodrum tatili devam ediyor. 23 yaşındaki Şevval Şahin, Yalıkavak'ta objektiflere yansıdı. Sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile birlikte tatil yapan Şahin, sabah erken saatlerde plaja indi.
Şevval Şahin, sıcaktan bunalınca sevgilisiyle birlikte kendisini Bodrum'un serin sularına bıraktı. Âşıklar, suda romantik anlar yaşadı.
Ardından sudan çıkan Şevval Şahin, sevgilisiyle birlikte şezlong'da güneş banyosu yaptı. Şahin ile Kazancıoğlu, birbirlerini öpücüklere boğdu.
İlgili Haberler