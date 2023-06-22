Şevval Şahin karpuz desenli bikinisiyle plajı karıştırdı. Görenlerin canı karpuz çekti

Editör: Osmancan EROK

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Şevval Şahin şimdi de karpuz desenli bikinisiyle verdiği pozlarla çok konuşuldu.

Şahin'in 'Ibiza baby' notu ile paylaştığı gönderisi adeta beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü manken Buse İskenderoğlu, Şahin'in bu paylaşımına kayıtsız kalamadı ve 'Bir dilim karpuz alabilir miyim?' yorumunu yaptı.

Şevval Şahin, Miss Turkey 2018 birincisi olarak tanındı. İngiltere'de doğup büyüyen Türk asıllı güzel Londra'da moda eğitimi aldı.

Modellik yapmaya devam eden ünlü isim, sosyal medyadaki iddialı ve cesur paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.