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Otomobil pulluk takılı traktöre saplandı

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki otomobilin aynı yönde ilerleyen pulluk takılı traktöre arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 20:10
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Seyir halindeki otomobil pulluk takılı traktöre arkadan çarptı. Bir kişi hayatını kaybetti

Otomobil pulluk takılı traktöre saplandı
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Kaza, saat 17.15 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kula Küçük Sanayi Sitesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Buğra Kök (25) idaresindeki 67 ZB 192 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen T.T. (63) idaresindeki 45 RA 5412 plakalı pulluk takılı traktöre arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle traktöre takılı pulluklara saplanan otomobilde sürücü Buğra Kök (25) ve annesi Hatice Kök (53) ağır yaralanırken, baba Ercan Kök (54) ve yeğenleri Metehan Dutar (3) yaralandı. 

ANNE HATİCE KÖK YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada hemen tedaviye alınan ağır yaralı anne Hatice Kök, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı otomobil sürücüsü Buğra Kök hayati tehlike kaydı ile Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, yeğen Metehan Dutar ve baba Ercan Kök ise ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaşamını yitiren anne Hatice Kök'ün cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı.

TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, kazanın şiddetiyle hafif yaralanan traktör sürücüsü T.T., Kula Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı.
Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre kapalı kalırken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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