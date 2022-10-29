Kırklareli'nde bir çiftçi tarlasına traktörüyle ''Cumhuriyet 99 yaşında'' yazdı.

AA'nın haberine göre; Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 25 yıldır çiftçilik yapan Kadir Kaplan, bölgedeki çiftçilerin de yardımıyla, traktörün pulluğu ile toprakta iz bırakarak "Cumhuriyet 99 yaşında" yazdı.

''BUGÜN ÇOK MUTLU VE GURULUYUZ''

Arkadaşlarının desteği ile tarlasına "Cumhuriyet 99 yaşında" yazdığını ifade eden Kaplan , "Hepimiz birlikte olalım, güçlü olalım, bu vatan yaşasın. Bugün çok mutlu ve gururluyuzu bu çalışmayı yaklaşık bir saatte yazdık" dedi.

ARKADAŞI DESTEK VERDİ

AA'nın haberine göre, Kaplan'a yazıyı yazması için destek veren Burak Tunçkol da Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine sahip çıkmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.