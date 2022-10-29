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  • Kırklareli'nde bir çiftçi tarlasına traktörüyle "Cumhuriyet 99 yaşında" yazdı.

Kırklareli'nde bir çiftçi tarlasına traktörüyle "Cumhuriyet 99 yaşında" yazdı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 54 yaşındaki Kadir Kaplan, Cumhuriyet'in 99'uncu yılını kutlamak için tarlasına "Cumhuriyet 99 yaşında" yazdı.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 12:53
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Kırklareli'nde bir çiftçi tarlasına traktörüyle "Cumhuriyet 99 yaşında" yazdı.

Kırklareli'nde bir çiftçi tarlasına traktörüyle ''Cumhuriyet 99 yaşında'' yazdı.
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AA'nın haberine göre; Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 25 yıldır çiftçilik yapan Kadir Kaplan, bölgedeki çiftçilerin de yardımıyla, traktörün pulluğu ile toprakta iz bırakarak "Cumhuriyet 99 yaşında" yazdı.

''BUGÜN ÇOK MUTLU VE GURULUYUZ''
Arkadaşlarının desteği ile tarlasına "Cumhuriyet 99 yaşında" yazdığını ifade eden Kaplan , "Hepimiz birlikte olalım, güçlü olalım, bu vatan yaşasın. Bugün çok mutlu ve gururluyuzu bu çalışmayı yaklaşık bir saatte yazdık" dedi.

ARKADAŞI DESTEK VERDİ
AA'nın haberine göre, Kaplan'a yazıyı yazması için destek veren Burak Tunçkol da Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine sahip çıkmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

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Abbas
29.10.2022 13:24
Sözü boşverin, Özde yapabilecekmisiniz, onu söyleyin  
 
Kurt ini
29.10.2022 12:58
Mahir Ünal da gördü mü acaba?  
 
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