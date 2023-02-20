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Seyir halindeki otomobil alev aldı

Samsun'da bir otomobil, seyir halindeyken alev aldı. Çıkan yangına ekipler müdahale etti.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 12:04
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Seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

Seyir halindeki otomobil alev aldı
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İHA'nın haberine göre, Samsun'da seyir halindeki yabancı plakalı bir otomobilde yangın çıktı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Barış Bulvarı'nda Araştırma Hastanesi Kavşağı'nda meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, Rafet D. idaresindeki B RD 5252 idaresindeki Alman plakalı otomobilde seyir halindeyken yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine aracı yolun kenarına çeken sürücü çevreden yardım istedi. Vatandaşlar yangın söndürme tüpleri ile müdahale ettiği yangın söndürülürken, itfaiye ise su sıkarak soğutma çalışması yaptı.

Yangının aracın motor kısmının altında meydana geldiği öğrenildi.

 

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