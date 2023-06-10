Şeyma Subaşı minicik taytı ile vücudunu sergiledi. Eşinin kızmasına rağmen paylaştı

Evlendikten sonra uzun süren bir balayına çıkan fenomen Subaşı sosyal medya paylaşımlarına da dikkat etmeye başladı.

Yıllardır Instagram hesabından bikinili ve cüretkar kıyafetlerle verdiği pozları yayınlayan Şeyma Subaşı, eşinin artık bu durumdan rahatsız olduğunu söyledi.

Instagram hesabından bir video yayınlayarak bikini reklamı yapan Subaşı, kıyafetini çıkarmadı. Bikini göstermeden kumaşından bahseden Subaşı, "Bebek arkadaşımın yaptığı bikiniyi giyiyorum. Bikini videosu ve fotoğrafı koymamdan Meedo biraz rahatsız oluyor. O yüzden de göstermiyorum" şeklinde konuşmuştu.

SPOR TARZIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Ancak bu durum çok da uzun sürmedi. Şeyma Subaşı kısacak taytı ve sporcu sütyeni ile spor sonrası ayna karşısına geçip vücudunu sergiledi.