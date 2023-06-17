Şeyma Subaşı'nın yeni paylaşımı dikkat çekti. ''Kocam bikinili poz vermemi istemiyor'' demişti

Geçtiğimiz ay uzun süredir aşk yaşadığı Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturan Şeyma Subaşı, "Meedo, bikinili fotoğraf ve video paylaşmamdan biraz rahatsız oluyor" demişti. Sosyal medya hesabından eşinin doğum gününü kutlayan Subaşı'na, takipçilerinden yorum yağdı.

Şeyma Subaşı'nın yeni paylaşımı dikkat çekti. ''Kocam bikinili poz vermemi istemiyor'' demişti

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, 3 Mayıs'ta Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmuştu. Düğünlerini yapmadan önce nikah kıyan ikili, Fas'ta şehrinde birbirlerine 'sonsuza kadar evet' demişti. İkili, balayı için ise önce Tokyo'ya, ardından Bali'ye uçmuştu.

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"BİKİNİLİ FOTOĞRAF PAYLAŞMAMDAN RAHATSIZ OLUYOR"

Bir takipçisinin, "Eskiden daha güzel paylaşımlar gelirdi. Eşin kıskanıyor mu yoksa?" mesajına cevap veren fenomen isim, "Normal değil mi böyle olması? Saygı duymak lazım" demişti. Ardından bir paylaşım daha yapan Subaşı, "Meedo, bikinili fotoğraf ve video paylaşmamdan biraz rahatsız oluyor" diyerek konuyu açıklığa kavuşturmuştu.

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"MUHTEŞEM KOCAM"

Ünlü isim, son olarak Alsaloussi'nin doğum gününü kutladığı bir paylaşımla gündeme geldi. Peş peşe paylaştığı fotoğraflarda eşine ve kızına yer veren Şeyma Subaşı; gönderisine; "Muhteşem kocam, doğum günün kutlu olsun. Kalbimizi güldüren sevimli insanlarla çevrili bu cennette daha birçok macera ve güzel anlarımız olacak. Bali bizim için bir varış noktası olmaktan daha fazlası oldu , hikayemizin bir parçası oldu , anıların yaşatıldığı bir yer..." notunu düştü.

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"HUZURLU BİR AİLE HER ŞEYE BEDEL"

Kısa sürede binlerce beğeni alan Şeyma'ya, "Eskisinden çok daha güzel görünüyorsun, huzurlu bir aile her şeye bedel", "Aman Şeyma Subaşı kapanmış iyice" ve "Sanki hamilesin gibi geldi bana..." şeklinde yorumlar yapıldı.

32 yaşındaki Şeyma Subaşı'ndan, hakkında yapılan bu yorumlarla ilgili bir açıklama gelmedi.

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